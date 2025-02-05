Хотите получить опыт общения с местными жителями? Остановитесь на ночлег в британском пабе

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пабы в Великобритании предлагают не только проживание и питание, но и возможность пообщаться с местными жителями.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Паб

Проживание в пабе отличается удобством и позволяет ощутить настоящий британский колорит.

История пабов начинается в 1577 году, когда королева Елизавета I разделила питейные заведения на гостиницы, таверны и пивные. К 1870 году в стране насчитывалось более 118 000 пабов. В 2013 году Пол Нанни основал компанию Stay in a Pub, чтобы помочь путешественникам найти уютные места для остановки.

Проживание в пабах более социальное и менее изолированное, чем в обычных отелях. Многие пабы имеют свою уникальную историю, порой связанную с привидениями, и предлагают аутентичные номера с характерным британским декором.

Проживание в пабах позволяет лучше познакомиться с местными жителями и насладиться уникальной атмосферой. Пабы предоставляют разнообразные удобства, включая питание и общение, а некоторые из них могут похвастаться интересной историей и уникальными архитектурными особенностями, передает The New York Times.

Уточнения

Паб — заведение, в котором продаются алкогольные напитки для распития внутри или вне данного помещения. Традиционно существуют в Великобритании и Ирландии и являются частью социальной культуры этих стран.



