Курасики — восточная Венеция, которую нужно увидеть своими глазами

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Улицы исторического квартала Курасики (Япония), украшенные каналами, побеленными домами и каменной мостовой, представляют собой синтез европейского и японского стилей, напоминающий Венецию. Здесь просто невероятно красиво, и это стоит увидеть своими глазами!

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В Курасики находится Музей кукол Момотаро, где собраны различные исторические артефакты, игрушки и персонажи мультфильмов. Это место популярно у японцев, которые часто приводят сюда своих детей.

Также можно посетить Археологический музей Курасики, где представлены находки из этого района. Если вам интересны различные древние инструменты и артефакты, это будет настоящей находкой для вас. Интересно, что это место больше известно местным жителям, чем туристам.

Недалеко от города расположен Ботанический сад RSK Rose Garden, где собрано множество видов роз и других цветов. Прогулка по этому саду дарит чувство спокойствия и умиротворения.

Также статус "восточной Венеции" имеет древний китайский город Сучжоу, передает dailymail.

Уточнения

Кура́сики — Центральный город в Японии, находящийся в префектуре Окаяма.

