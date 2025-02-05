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Курасики — восточная Венеция, которую нужно увидеть своими глазами

1:06
Туризм

Улицы исторического квартала Курасики (Япония), украшенные каналами, побеленными домами и каменной мостовой, представляют собой синтез европейского и японского стилей, напоминающий Венецию. Здесь просто невероятно красиво, и это стоит увидеть своими глазами!

Япония
Фото: freepik.com by 4045 is licensed under Free More info
Япония

В Курасики находится Музей кукол Момотаро, где собраны различные исторические артефакты, игрушки и персонажи мультфильмов. Это место популярно у японцев, которые часто приводят сюда своих детей.

Также можно посетить Археологический музей Курасики, где представлены находки из этого района. Если вам интересны различные древние инструменты и артефакты, это будет настоящей находкой для вас. Интересно, что это место больше известно местным жителям, чем туристам.

Недалеко от города расположен Ботанический сад RSK Rose Garden, где собрано множество видов роз и других цветов. Прогулка по этому саду дарит чувство спокойствия и умиротворения.

Также статус "восточной Венеции" имеет древний китайский город Сучжоу, передает dailymail.

Уточнения

Кура́сики — Центральный город в Японии, находящийся в префектуре Окаяма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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