Лавины и ураганный ветер: в двух регионах России объявлена тревога

В горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение о высокой лавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Опасность схода лавин будет сохраняться на высоте выше 2000 метров с 5 по 7 февраля.
Спасатели прогнозируют возможность чрезвычайных ситуаций и повреждений инфраструктуры. В зоне риска находятся здания, линии электропередачи и связи.
МЧС призывает граждан соблюдать осторожность и избегать потенциально опасных склонов. Особенно опасны склоны крутизной более 30 градусов без растительности.
В Крыму также объявлено штормовое предупреждение. С 6 по 9 февраля ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. Власти рекомендуют ограничить выход на улицу и избегать поездок в опасные зоны.
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