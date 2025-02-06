Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фейковые новости: как слухи о заморозке вкладов могут повлиять на инфляцию в России
Разбрасываю по грядкам этот состав — и поганки даже не пытаются прорасти
5 ошибок, которые портят салон автомобиля при уборке
Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступления в Курской области: часть уничтожена, но бои продолжаются
Покупаете автомобиль у иностранца? Готовьтесь заплатить до 40% штрафа от стоимости машины
"Руспродсоюз" и "Союзмолоко" о мерах правительства: разумный шаг в условиях роста затрат
Ковёр в ужасном состоянии? Эти лайфхаки спасут его без химчистки
Раскол в команде Трампа: виноват Илон Маск
Новый способ взлома Telegram: мошенники крадут аккаунты через Wi-Fi

Лавины и ураганный ветер: в двух регионах России объявлена тревога

0:59
Туризм

В горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение о высокой лавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Опасность схода лавин будет сохраняться на высоте выше 2000 метров с 5 по 7 февраля.
Спасатели прогнозируют возможность чрезвычайных ситуаций и повреждений инфраструктуры. В зоне риска находятся здания, линии электропередачи и связи.

МЧС призывает граждан соблюдать осторожность и избегать потенциально опасных склонов. Особенно опасны склоны крутизной более 30 градусов без растительности.

В Крыму также объявлено штормовое предупреждение. С 6 по 9 февраля ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. Власти рекомендуют ограничить выход на улицу и избегать поездок в опасные зоны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине Любовь Степушова Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Последние материалы
Европе предсказали повторение 2022 года на газовом рынке
Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе
Забудьте о проблемах с картофелем: новый сорт "Багира" совершил прорыв
Сначала предлагал помощь, а потом крал деньги со счетов. Подозреваемый задержан
Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине
Тайны Геркуланума: свитки, погребенные Везувием, начинают раскрывать секреты
Инвестиции на 2025 год: флоатеры и акции могут вознаградить терпеливых
Усталая кожа весной? Вот что с ней нужно сделать
Вслед за США: Аргентина прекращает членство во "Всемирной организации здравоохранения"
Тренируетесь без разминки? Узнайте, чем это может обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.