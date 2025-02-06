Лавины и ураганный ветер: в двух регионах России объявлена тревога

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

В горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение о высокой лавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Опасность схода лавин будет сохраняться на высоте выше 2000 метров с 5 по 7 февраля.

Спасатели прогнозируют возможность чрезвычайных ситуаций и повреждений инфраструктуры. В зоне риска находятся здания, линии электропередачи и связи.

МЧС призывает граждан соблюдать осторожность и избегать потенциально опасных склонов. Особенно опасны склоны крутизной более 30 градусов без растительности.

В Крыму также объявлено штормовое предупреждение. С 6 по 9 февраля ожидаются сильные порывы северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. Власти рекомендуют ограничить выход на улицу и избегать поездок в опасные зоны.