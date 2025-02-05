Покорителям высот: как эскалатор Тяньюй заманивает туристов

Если вы любите подъемы и спуски на эскалаторе, стоит посетить Китай.
Здесь находится горный эскалатор длиной 688 метров, который поднимает туристов на вершину горы Тяньюй. Его строительство обошлось в 2,2 миллиона долларов. Эскалатор даже распыляет воду, чтобы дать прохлады пассажирам.
Туристы спускаются по эскалатору, находясь всего в нескольких метрах от вершины. Чтобы добраться до самой вершины по извивающейся дороге длиной 3 километра, нужно затратить примерно 50 минут. Поездка на эскалаторе занимает около 10 минут и стоит 30 китайских юаней (около 400 рублей).
Этот аттракцион стал невероятно популярным, эскалатор всегда полон туристов, сообщает Dailymail.
Эскала́тор — подъёмно-транспортная машина в виде наклонённой на 30—35° к горизонту лестницы с движущимися ступенями для перемещения людей с одного уровня на другой.
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