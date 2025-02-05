Отдохнуть можно в любое время года: найдено идеальное зарубежное направление для россиян

Россиянам рассказали, в какую страну есть прямые рейсы из разных городов страны. У многих за последние несколько месяцев заметно вырос интерес к поездкам в Беларусь.
Россияне путешествуют не только в Минск, но и в другие города этой страны. Зимой популярны поездки в гости к белорусскому Деду Морозу и Снегурочке и туры по местным историческим местам. Например, замкам и другим сооружениям.
Зачастую наши соотечественники выбирают опцию бронирования поездки в Беларусь на выходные или на срок до недели, пишет "Чемпионат".
Минск (бел. Мінск) — столица и крупнейший город Беларуси, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом.
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