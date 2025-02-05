Отдохнуть можно в любое время года: найдено идеальное зарубежное направление для россиян

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам рассказали, в какую страну есть прямые рейсы из разных городов страны. У многих за последние несколько месяцев заметно вырос интерес к поездкам в Беларусь.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Победа

Россияне путешествуют не только в Минск, но и в другие города этой страны. Зимой популярны поездки в гости к белорусскому Деду Морозу и Снегурочке и туры по местным историческим местам. Например, замкам и другим сооружениям.

Зачастую наши соотечественники выбирают опцию бронирования поездки в Беларусь на выходные или на срок до недели, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Минск (бел. Мінск) — столица и крупнейший город Беларуси, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым (столичным) статусом.

