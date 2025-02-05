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Честерский зоопарк предлагает ночлег в сафари-домах

1:19
Туризм

В Честерском зоопарке (Великобритания) открылись роскошные домики, где посетители могут переночевать на территории зоопарка.

Животные саванны
Фото: Openverse by popofatticus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Животные саванны

Однако стоимость проживания начинается от 775 фунтов стерлингов (более 94 000 рублей) за ночь, сообщает Dailymail.

Новый курортный комплекс Chester Zoo, названный The Reserve, включает 51 домик для проживания от двух до шести гостей. Дома выполнены в стиле уникального сафари и вдохновлены африканской саванной. Здесь можно найти как семейные домики, так и люксы с видом на озеро зоопарка, а также домики с видом на окрестности, из которых можно наблюдать за жирафами, проходящими мимо окон.

"Это не просто короткий отпуск — это идеальный баланс исследований и отдыха", — отметил Джейми Кристон, генеральный директор Честерского зоопарка.

Выбирая домик "Жираф", гости получают возможность пользоваться собственной кормушкой для жирафов и ванночками на террасе.

The Reserve также предлагает различные пакеты услуг, включая двухдневный доступ в Честерский зоопарк через отдельный вход, парковку с услугой "парковочный агент" и ужин в ресторане Amboseli, расположенном на территории отеля.

Уточнения

Сегодня слово «сафари» чаще означает вполне мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых фотографируют зверей. В некоторых странах развилась целая индустрия сафари с опытными сопровождающими.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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