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Непал вводит новые правила для восхождений на высоту более 8000 м

Туризм

Непал ввёл новые правила для восхождения на Эверест и другие восьмитысячники. Теперь совершать одиночные восхождения на вершины выше 8000 метров запрещено. Внесены важные изменения и для групповых восхождений.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Обязательные гиды на восьмитысячниках

Согласно новым правилам, для восхождения на Эверест и другие вершины на высоте более 8000 метров группа альпинистов теперь обязана иметь хотя бы одного гида на двоих.

Для восхождения на другие вершины выше 8000 м нужно будет нанять хотя бы одного гида. Это решение было принято для повышения безопасности альпинистов в условиях экстремальных высот.

"Мы сделали гидов обязательными для обеспечения безопасности альпинистов, особенно на восьмитысячниках. Эпоха одиночных восхождений на эти вершины закончилась независимо от опыта альпиниста", — отметил Нараян Прасад Регми, генеральный директор Департамента туризма Непала.

Повышение платы за восхождение

С 1 сентября 2025 года власти Непала также увеличат стоимость восхождений для иностранных туристов.

Стоимость восхождения по классическому южному маршруту на Эверест изменится в зависимости от сезона:

  • Осенью: $7,5 тыс. (было $5,5 тыс.)
  • Зимой и летом: $3,75 тыс. (было $2,75 тыс.)
  • Весной: $15 тыс. (было $11 тыс.)

Эти изменения связаны с усиливающимися требованиями по безопасности и увеличением затрат на организацию восхождений.

Уточнения

Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) — государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду. Государственный язык — непальский — родственен санскриту.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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