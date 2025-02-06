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Как провести идеальный вечер на Арубе

Туризм

Этот карибский остров привлекает путешественников и невероятной кухней. Одно из самых интересных мест для гастрономических наслаждений на Арубе — спа-отель и казино Hyatt Regency Aruba.

пляж Арубы
Фото: Wikimedia Commons by Flickr user: mauroguanandi Bertioga, Sao Paulo, BR is licensed under Public domain
пляж Арубы

Здесь расположен ресторан Ruinas del Mar, который в 2024 году получил награду World Culinary Awards за свои изысканные блюда.

Уют и стиль: Hyatt Regency Aruba

Отель Hyatt Regency Aruba находится прямо на пляже Нурде в курортной зоне Палм-Бич. Это место идеально расположено: всего в 20 минутах езды от международного аэропорта и в 15 минутах от столицы острова, Ораньестада.

Помимо ресторана Ruinas del Mar, на курорте есть ещё шесть ресторанов и баров, среди которых гриль-бар Palms Beachside и соковый бар Kadushi.

Гостям предлагаются не только гастрономические удовольствия, но и казино, спа, бассейны, теннисные корты и экскурсии по дикой природе.

Однако перед поездкой стоит уточнить информацию о ремонте, который в данный момент проходит на курорте.

Ruinas del Mar: карибский фьюжн в лучших традициях

Ресторан Ruinas del Mar вдохновлён историей золотой лихорадки на Арубе. Каменная архитектура и золотистое освещение создают атмосферу местных золотых шахт Буширибана.

Меню сочетает карибскую кухню с элементами итальянской и американской кулинарии, а также предлагает изысканные морепродукты. Ресторан также славится коктейлями с карибскими нотками и подбором элитных вин.

Это место идеально подходит как для романтических ужинов, так и для вечеринки с друзьями. Временно, пока идет ремонт, ресторан переехал в Palms Beachside Grill, где можно продолжить наслаждаться любимыми блюдами.

Что еще можно увидеть на Арубе?

Помимо пляжей и водных развлечений, Аруба удивляет своей культурой. В Ораньестаде можно полюбоваться яркой архитектурой, а в Сан-Николасе найти потрясающее уличное искусство.

Здесь также множество ресторанов с разнообразной кухней, в том числе с традиционными карибскими блюдами.

Это место, где можно погрузиться в атмосферу острова и попробовать множество местных деликатесов.

Уточнения

Ару́ба (нидерл. и папьям. Aruba) — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Самый западный остров среди Малых Антильских островов. Является составной частью Королевства Нидерландов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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