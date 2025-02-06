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Романтика Лигурийского побережья: почему стоит посетить Борджо-Верецци

2:23
Туризм

Борджо-Верецци — это не просто ещё одна прибрежная деревушка в Лигурии. Этот уголок Итальянской Ривьеры, расположенный всего в 65 километрах от Генуи, выделяется даже среди таких красот, как Чинкве-Терре.

Италийская Ривьера
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Италийская Ривьера

Уникальное сочетание старинного города Верецци на холмах и более современного Борджо на побережье делает его настоящей жемчужиной региона.

Как добраться и где остановиться?

Борджо-Верецци находится в часе езды от Генуи и менее чем в двух часах от Ниццы, так что добраться сюда не составит труда.

Но стоит помнить, что старый город расположен на крутом склоне, что может затруднить передвижение. Тем не менее, очарование его исторических зданий и панорамные виды стоят всех усилий.

Знакомство с Борджо-Верецци

Борджо-Верецци сочетает в себе живописные виды, богатую историю и активный отдых. Верецци состоит из четырёх маленьких деревушек, построенных из розового камня, каждая из которых имеет свой характер.

Самая живая часть — Боргата-Пьяцца с уютными кафе и лавками, а Боргата-Роккаро — более современная с палаццо и виллами XVIII века. В Борджо можно посетить церковь Сан-Пьетро-Апостоло и насладиться фресками и мозаиками.

Для тех, кто ищет приключений, Борджо-Верецци предлагает отличные маршруты для пешеходных прогулок и скалолазания, а также синие маршруты для подводных исследований.

Одним из лучших путей является Геологическая тропа, которая начинается и заканчивается у пещер Борджо-Верецци, предлагая великолепные виды и исторические достопримечательности.

Рестораны и бары

В Борджо-Верецци не только природа и история привлекают внимание, но и гастрономия. В Борджо стоит посетить ресторан Doc — уютное место в вилле начала XX века с домашней атмосферой и изысканной кухней.

В Верецци можно зайти в La Rosa dei Venti, где подают отличные блюда с видом на побережье.

Бар Varavi — это отличное место для аперитивов с видом на море.

А в ресторане Le Terrazze, с одноименной террасы, открывается невероятный панорамный вид на Лигурийское побережье.

Уточнения

Борджо-Верецци (итал. Borgio Verezzi) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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