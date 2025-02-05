Когда природа защищается: турист из Германии стал жертвой слона

В индийском штате Тамилнад дикий слон напал на 77-летнего туриста из Германии, в результате чего мужчина погиб.
Инцидент произошел в заповеднике Anamalai Tiger Reserve около шести часов вечера. Группа туристов, среди которых был пенсионер, двигалась по территории заповедника, когда им преградил путь слон.
Остальные туристы остановились, чтобы дать животному возможность пройти, но немецкий турист попытался проехать мимо слона на мотоцикле, что вызвало агрессию животного, сообщает "РГ".
Слон сбил мужчину с мотоцикла и, когда тот попытался убежать, проткнул ему спину бивнем, сбросив с высоты. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти.
Ранее сообщалось о случае, когда испанская туристка погибла в Таиланде, пытаясь искупать слона.
Тамилна́д — штат на юге Индии. Население — 72 138 958 человек (7-е место среди штатов; данные 2011 года).
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