Вегетарианский рай: где найти лучшие веганские блюда Индии

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Индийская кухня — это не только знаменитая курица в сливочном соусе или тикки масала. Страна, где почти 81% населения предпочитает растительную диету, поражает разнообразием вкусов и традиций.

Фото: commons.wikimedia.org by Jade Wulfraat, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ вегетарианская кухня

На самом деле, Индия — рай для вегетарианцев, а её гастрономия уникальна и не сводится к известным блюдам, которые чаще всего подаются в ресторанах за пределами страны.

Почему Индия — рай для вегетарианцев?

Согласно исследованию Исследовательского центра Пью, каждый четвертый взрослый индиец является вегетарианцем.

Это связано с культурными и религиозными аспектами, в частности с индуистской доктриной ахимсы, которая пропагандирует ненасилие и запрещает поедание мяса животных.

В результате в Индии сформировался особенный гастрономический ландшафт, где вегетарианские блюда играют центральную роль.

Но, несмотря на популярность растительной диеты, мясо также занимает свое место в индийской кухне. Например, представители низших каст часто едят мясо, а блюда из говядины в большинстве штатов запрещены, так как коровы считаются священными.

Где найти лучшие вегетарианские блюда Индии?

Если вы планируете путешествие по Индии и хотите насладиться вегетарианской кухней, вам стоит посетить несколько ключевых городов.

Ахмедабад в Гуджарате — город, который по праву можно назвать столицей вегетарианской кухни. Здесь популярно блюдо гуджаратский тали — это обед из множества маленьких порций карри, овощей и десертов, подаваемых на одном подносе. Отличное место для обеда — ресторан Агаши, который стал настоящей звёздной точкой для Instagram.

Джайпур, "Розовый город", славится такими блюдами как дал бати чурма — вкуснейшая чечевица с обжаренным бати (пшеничным хлебом) и сладким чурмой. В Джайпуре можно найти такие места, как Vegetrainian, который оформлен в стиле паровоза и служит отличным примером вегетарианской кухни.

Удупи на юге Индии, в штате Карнатака, известен своими сытными блюдами южной Индии, такими как идли и доса. Прекрасным местом для знакомства с местной кухней станет Mavalli Tiffin Rooms, знаменитое на всю страну заведение.

Зачем стоит поехать в Индию?

Помимо гастрономических удовольствий, Индия предложит вам невероятные культурные и исторические впечатления. Посетите Амбер-Форт в Джайпуре или откройте для себя древние храмы в Удупи, где каждый уголок хранит секреты истории.

Индия — это не просто страна с богатыми традициями. Это место, где каждая трапеза превращается в путешествие по древним традициям, а сам процесс еды — это настоящее искусство.

Уточнения

Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии. Занимает 1-е место в мире по численности населения и седьмое по территории. Столица — Нью-Дели. В Конституции определён 21 официальный язык.



Вегетарианская кухня — кухня, которая объединяет в себе как традиционно вегетарианские блюда разных кухонь мира, так и адаптированные версии изначально невегетарианских блюд. Она характеризуется прежде всего отсутствием убойной пищи.

