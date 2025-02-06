Как туристам подготовиться к Рамадану: важные советы

С 28 февраля по 29 марта мусульмане всего мира будут соблюдать священный месяц Рамадан — время духовного роста, воздержания и самосовершенствования. По завершении поста верующие отмечают Ураза-байрам — праздник разговения.
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Голубая мечеть, Стамбул, Турция
В большинстве отелей обслуживание остаётся без изменений, но за их пределами важно учитывать местные законы.
В Египте особых ограничений нет, туристы могут свободно есть и употреблять алкоголь.
В ОАЭ действуют более строгие правила: вечеринки запрещены, но рестораны работают допоздна.
В Катаре и Омане кафе и рестораны вне отелей закрываются, алкоголь можно употреблять только в номерах.
В Турции и на Мальдивах ограничения минимальны, но в Турции не всех туристов могут пустить в мечети.
Как вести себя во время Рамадана:
Учитывать изменения в графике работы банков, достопримечательностей и других учреждений.
Не курить в общественных местах и избегать открытого проявления чувств на улицах.
Проявлять уважение к традициям, не мешать верующим соблюдать пост.
Выбирать скромную одежду, особенно при посещении мечетей и религиозных объектов.