Как туристам подготовиться к Рамадану: важные советы

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 28 февраля по 29 марта мусульмане всего мира будут соблюдать священный месяц Рамадан — время духовного роста, воздержания и самосовершенствования. По завершении поста верующие отмечают Ураза-байрам — праздник разговения.

Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Голубая мечеть, Стамбул, Турция

В большинстве отелей обслуживание остаётся без изменений, но за их пределами важно учитывать местные законы.

В Египте особых ограничений нет, туристы могут свободно есть и употреблять алкоголь.

В ОАЭ действуют более строгие правила: вечеринки запрещены, но рестораны работают допоздна.

В Катаре и Омане кафе и рестораны вне отелей закрываются, алкоголь можно употреблять только в номерах.

В Турции и на Мальдивах ограничения минимальны, но в Турции не всех туристов могут пустить в мечети.

Как вести себя во время Рамадана: