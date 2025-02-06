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Как туристам подготовиться к Рамадану: важные советы

1:18
Туризм

С 28 февраля по 29 марта мусульмане всего мира будут соблюдать священный месяц Рамадан — время духовного роста, воздержания и самосовершенствования. По завершении поста верующие отмечают Ураза-байрам — праздник разговения.

Голубая мечеть, Стамбул, Турция
Фото: commons.wikimedia.org by Norbert Nagel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голубая мечеть, Стамбул, Турция
  • В большинстве отелей обслуживание остаётся без изменений, но за их пределами важно учитывать местные законы.
  • В Египте особых ограничений нет, туристы могут свободно есть и употреблять алкоголь.
  • В ОАЭ действуют более строгие правила: вечеринки запрещены, но рестораны работают допоздна.
  • В Катаре и Омане кафе и рестораны вне отелей закрываются, алкоголь можно употреблять только в номерах.
  • В Турции и на Мальдивах ограничения минимальны, но в Турции не всех туристов могут пустить в мечети.

Как вести себя во время Рамадана:

  • Учитывать изменения в графике работы банков, достопримечательностей и других учреждений.
  • Не курить в общественных местах и избегать открытого проявления чувств на улицах.
  • Проявлять уважение к традициям, не мешать верующим соблюдать пост.
  • Выбирать скромную одежду, особенно при посещении мечетей и религиозных объектов.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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