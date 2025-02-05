Эксперты нашли идеальное зарубежное направление для путешествий круглый год

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В эту страну можно легко добраться прямыми рейсами из множества городов России. По информации Российского союза туриндустрии, интерес наших соотечественников к поездкам в Беларусь значительно возрос за последние несколько месяцев. Руководитель компании "Алеан" Оксана Булах отметила, что россияне не ограничиваются поездками только в Минск, а активно исследуют и другие города страны.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

Эксперт уточнила, что во время зимних праздничных каникул особенно востребованными были визиты к белорусскому Деду Морозу и Снегурочке, а также экскурсии по знаковым историческим местам. Наибольшее внимание россияне уделили замкам и аналогичным архитектурным памятникам.

До завершения зимнего сезона наблюдается прирост продаж санаторных путевок на уровне около 40% по сравнению с прошлым годом. Уже активно происходит бронирование на весну и лето, темпы которых превышают 15%", добавила Булах. Как правило, россияне предпочитают бронировать поездки в Беларусь на выходные или на срок до одной недели, передает Чемпионат. com.

Уточнения

Белару́сь — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.



