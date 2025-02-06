Экологическая тревога в Краснодарском крае: мазут вновь угрожает побережью

В семи районах побережья Краснодарского края обнаружены новые выбросы мазута. Хотя остатки нефтепродуктов в основном небольшие, их количество вызывает серьёзное беспокойство.
Очаги загрязнения были зафиксированы волонтёрскими командами из разных районов региона и Краснодара. Оперативный штаб принял решение увеличить число специалистов для очистки пляжей, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Кубани.
В Анапе на Бугазской косе открылся новый волонтёрский пункт. В планах привлечь 200 человек: половина — из Краснодарского края, ещё 100 — из других регионов. Добровольцы будут работать в сменах по две недели, очищая песчаные пляжи от нефтепродуктов.
В случае серьёзных выбросов количество участников увеличат незамедлительно.
30 января в Москве прошло мероприятие PAC Premium Awards 2024, собравшее ведущих специалистов по премиальному туризму.
Во вторник на побережье Анапы зафиксированы новые масштабные пятна мазута. Загрязнение обнаружено на 12 участках.
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