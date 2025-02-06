Опоздание стало бизнесом: как в аэропорту зарабатывали на пассажирах

В Саратове разоблачили мошенническую схему, организованную сотрудником авиакомпании "Победа". Молодой человек за деньги регистрировал пассажиров, опоздавших на рейс.
По информации Telegram-канала «Авиторщина», 19-летний Роберт А. брал с опоздавших пассажиров от 3 до 5 тысяч рублей за регистрацию на рейс. В августе прошлого года он потребовал 3 тысячи рублей у жительницы Саратова.
По данным расследования, он обманул как минимум ещё трёх человек.
Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда он взял 5 тысяч рублей у пассажира.
Внутреннее расследование авиакомпании подтвердило факты мошенничества. "Победа" настояла на увольнении сотрудника и принесении извинений пострадавшим.
Против Роберта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Ему грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители продолжают искать других пострадавших.
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