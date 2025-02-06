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Опоздание стало бизнесом: как в аэропорту зарабатывали на пассажирах

1:05
Туризм

В Саратове разоблачили мошенническую схему, организованную сотрудником авиакомпании "Победа". Молодой человек за деньги регистрировал пассажиров, опоздавших на рейс.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По информации Telegram-канала «Авиторщина», 19-летний Роберт А. брал с опоздавших пассажиров от 3 до 5 тысяч рублей за регистрацию на рейс. В августе прошлого года он потребовал 3 тысячи рублей у жительницы Саратова.
По данным расследования, он обманул как минимум ещё трёх человек.
Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда он взял 5 тысяч рублей у пассажира.

Внутреннее расследование авиакомпании подтвердило факты мошенничества. "Победа" настояла на увольнении сотрудника и принесении извинений пострадавшим.
Против Роберта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Ему грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители продолжают искать других пострадавших.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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