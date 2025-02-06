Опоздание стало бизнесом: как в аэропорту зарабатывали на пассажирах

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Саратове разоблачили мошенническую схему, организованную сотрудником авиакомпании "Победа". Молодой человек за деньги регистрировал пассажиров, опоздавших на рейс.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По информации Telegram-канала «Авиторщина», 19-летний Роберт А. брал с опоздавших пассажиров от 3 до 5 тысяч рублей за регистрацию на рейс. В августе прошлого года он потребовал 3 тысячи рублей у жительницы Саратова.

По данным расследования, он обманул как минимум ещё трёх человек.

Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда он взял 5 тысяч рублей у пассажира.

Внутреннее расследование авиакомпании подтвердило факты мошенничества. "Победа" настояла на увольнении сотрудника и принесении извинений пострадавшим.

Против Роберта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ему грозит до двух лет лишения свободы. Правоохранители продолжают искать других пострадавших.