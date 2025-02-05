В Красноярске почти полмиллиона стоит VIP-тур для тех, кто желает увидеть запуск ракеты с космодрома Байконур

В Красноярске для желающих открыли продажи экскурсионных туров на космодром Байконур.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baikonur_Cosmodrome_IMG_2717_Baikonur_(37428780072).jpg by Ninara Космодром Байконур

Запуск корабля "Союз МС-27”, который смогут увидеть купившие тур, запланирован на 8 апреля.

За VIP-тур с 6 по 9 апреля придётся заплатить 465 тысяч рублей. Согласно объявлению, опубликованному турфирмой, в стоимость пакета входят перелёт, трансферы, проживание в гостинице, питание, экскурсионная программа, сувениры и наблюдение за запуском корабля.

Директор турагентства "Центр горящих туров" Любовь Катеренюк рассказала, что запланированы и более дешёвые туры.

"Планирую разместить объявление о продаже обычных туров. В составе экскурсионной группы без перелета они стоят от 140 тысяч рублей. Обычные туры от VIP отличаются программой и количеством дней", — уточнила она.

В обычный тур набирают группу 25-30 человек, а в VIP-тур — 12-15. Помимо этого, программы различаются классом гостиниц, пишет prmira.ru.

Уточнения

Байкону́р (от каз. Байқоңыр / Bajqoŋyr — «богатая долина») — космодром в Казахстане, крупнейший действующий космодром в мире. Основан на территории Казахской ССР 12 февраля 1955 года и введён в эксплуатацию 15 мая 1957 года.

