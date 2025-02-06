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Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет

Туризм

В 2025 году состоятся два круиза на легендарном ледоколе «50 лет Победы» по маршруту из Мурманска к Северному полюсу. Все места на эти рейсы уже забронированы, при этом большинство пассажиров — граждане России.

Ледокол "50 лет Победы"
Фото: Wikimedia Commons by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ледокол "50 лет Победы"
  • Продолжительность каждого путешествия — 13 дней.
  • Вместимость ледокола — 124 пассажира.
  • Стоимость тура начинается от 3,2 миллиона рублей.
  • Круизы запланированы на июль 2025 года.
  • В 2024 году было организовано на один круиз больше, чем в 2025 году.

Новые проекты и маршруты:

  • В июне 2024 года был представлен концептуальный проект нового арктического круизного лайнера «Кунашир».
  • В 2023 году рассматривались ледокольные круизы из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути.
  • Российские железные дороги успешно провели тестовый рейс пассажирского поезда в северокорейский город Расон.
  • Поезд следовал через Владивосток, Хасан, Туманган и Раджин. В составе использовались современные российские вагоны.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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