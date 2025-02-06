Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет

В 2025 году состоятся два круиза на легендарном ледоколе «50 лет Победы» по маршруту из Мурманска к Северному полюсу. Все места на эти рейсы уже забронированы, при этом большинство пассажиров — граждане России.
Фото: Wikimedia Commons by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ледокол "50 лет Победы"
Продолжительность каждого путешествия — 13 дней.
Вместимость ледокола — 124 пассажира.
Стоимость тура начинается от 3,2 миллиона рублей.
Круизы запланированы на июль 2025 года.
В 2024 году было организовано на один круиз больше, чем в 2025 году.
Новые проекты и маршруты:
В июне 2024 года был представлен концептуальный проект нового арктического круизного лайнера «Кунашир».
В 2023 году рассматривались ледокольные круизы из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути.
Российские железные дороги успешно провели тестовый рейс пассажирского поезда в северокорейский город Расон.
Поезд следовал через Владивосток, Хасан, Туманган и Раджин. В составе использовались современные российские вагоны.