Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет

В 2025 году состоятся два круиза на легендарном ледоколе «50 лет Победы» по маршруту из Мурманска к Северному полюсу. Все места на эти рейсы уже забронированы, при этом большинство пассажиров — граждане России.

Фото: Wikimedia Commons by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ледокол "50 лет Победы"

Продолжительность каждого путешествия — 13 дней.

Вместимость ледокола — 124 пассажира.

Стоимость тура начинается от 3,2 миллиона рублей.

Круизы запланированы на июль 2025 года.

В 2024 году было организовано на один круиз больше, чем в 2025 году.

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