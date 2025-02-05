Необычная находка повергла в шок туристов в Исландии

Исландия знаменита своими шикарными пейзажами и кристально чистой водой. Однако для 2 туристов всё оказалось немного не так.
Путешествуя по Исландии, Лейни со своим бойфрендом решили попить воды из одного из горных источников, который встретился им на пути. Но то, что они увидели повергло их в шок.
Когда Лейни попила воды из источника, то посмотрев вверх по течению увидела картину, которая до сих пор преследует её. Неподалеку она заметила череп животного, который лежал в воде всего в нескольких футах от девушки.
"Это привело нас в ужас. Только тогда я поняла, что мне следовало проверить местность, прежде чем пить воду”, — объяснила она.
Пара заявила, что теперь они будут более внимательнее выбирать источники питьевой воды и посоветовали всем делать также, пишет nlc.hu.
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