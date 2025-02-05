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Необычная находка повергла в шок туристов в Исландии

0:55
Туризм

Исландия знаменита своими шикарными пейзажами и кристально чистой водой. Однако для 2 туристов всё оказалось немного не так.

Водопад
Фото: commons.wikimedia.org by McKay Savage from London, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Водопад

Путешествуя по Исландии, Лейни со своим бойфрендом решили попить воды из одного из горных источников, который встретился им на пути. Но то, что они увидели повергло их в шок.

Когда Лейни попила воды из источника, то посмотрев вверх по течению увидела картину, которая до сих пор преследует её. Неподалеку она заметила череп животного, который лежал в воде всего в нескольких футах от девушки.

"Это привело нас в ужас. Только тогда я поняла, что мне следовало проверить местность, прежде чем пить воду”, — объяснила она.

Пара заявила, что теперь они будут более внимательнее выбирать источники питьевой воды и посоветовали всем делать также, пишет nlc.hu.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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