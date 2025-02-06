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Авиабилеты в марте: куда лететь дешевле, а за какие маршруты придётся заплатить больше

1:48
Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела анализ стоимости авиаперелётов в марте 2024 года. В исследование вошли цены на билеты в одну сторону по прямым рейсам для одного пассажира.

Иллюминатор самолета
Фото: Openverse by markheseltine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Иллюминатор самолета
  • Средняя стоимость авиабилета в крупнейшие аэропорты страны составляет около 10 тысяч рублей, включая багаж.
  • Самый доступный перелёт — в Екатеринбург без багажа за 4,7 тысячи рублей. Билет в Сочи без багажа обойдётся в 5,8 тысячи рублей.
  • Самый дорогой маршрут — в Новосибирск. Билет без багажа стоит 7,6 тысячи рублей, а с багажом — 9,3 тысячи рублей.
  • В Сочи без багажа можно долететь за 11,4 тысячи рублей, а в Казань — за 4,4 тысячи рублей.
  • Перелёт из Екатеринбурга и Казани в Сочи оценивается в 7–8 тысяч рублей без багажа.
  • Пассажирам из Новосибирска придётся заплатить 12,5 тысячи рублей за билет в Сочи.
  • Самый дорогой город для перелётов в марте — Новосибирск.

Билеты дешевле 10 тысяч рублей можно найти только на рейсы в Москву и Санкт-Петербург, если не учитывать багаж.

Полезные советы по покупке билетов:
Туроператоры не рекомендуют бронировать авиабилеты на 1 и 15 числа месяца, так как в эти дни цены обычно выше.

Выгоднее выбирать менее загруженные дни недели и утренние рейсы. Например, во вторник билеты дешевле, чем в пятницу, а вылет в 6:00 утра обойдётся дешевле вечернего.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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