Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от запаха в стиральной машине? Попробуйте эти методы
Стратегическая гонка вооружений — на Западе заявили о превосходстве России в воздухе
За сбыт наркотиков начнут сажать с 14 лет
Сантехника без разводов: как справиться с водяными пятнами
Садовые хитрости: как растения создают барьер от клещей
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Фетисов: нельзя ставить в один ряд хоккеистов, играющих на Западе, и сбежавших деятелей культуры
Землетрясение на Санторини: жители боятся повторения катастрофы 1956 года
Кошка начнёт мстить: три ошибки, которые разрушают доверие питомца к вам

Спрос на зимний отдых в Краснодаре и Архызе вырос за год более чем в 1,5 раза

1:40
Туризм

Объем бронирований туристического жилья в Краснодаре в текущем зимнем сезоне увеличился на 65% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к отдыху в Костроме вырос на 64%, а в Архызе — на 60%.

вид на горы
Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain
вид на горы

Среди популярных направлений для зимних путешествий с декабря по февраль выделяется Краснодар, где количество заказов на отели возросло на 65%. Значительный рост наблюдается и в других городах Краснодарского края: в Геленджике число бронирований в зимний период увеличилось в 1,5 раза, в то время как в Большом Сочи — на 23%, как сообщают эксперты.

Увлечение направлениями Краснодарского края связывается с тем, что многие туристы стремятся проводить зимний отдых в регионах с более комфортным и теплым климатом. Краснодар привлекает жителей близлежащих областей для краткосрочных поездок, средняя продолжительность которых составляет около двух дней. Геленджик становится всё более популярным благодаря развитию городской инфраструктуры и открытию новых гостиниц, а Сочи традиционно манит любителей горнолыжного спорта и активного отдыха, а также тех, кто предпочитает расслабиться на побережье, передает ТАСС.

Также Кавказские направления, такие как село Архыз, привлекают внимание туристов разнообразием зимнего отдыха. В этом регионе, который находится рядом с одноимённым горнолыжным курортом, количество бронирований зимнего жилья увеличилось на 60% в сравнении с прошлым годом. 

Уточнения

Архы́з — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Авто
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Еда и рецепты
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных Аудио 
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Авто
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Последние материалы
Кошка начнёт мстить: три ошибки, которые разрушают доверие питомца к вам
Землетрясение на Санторини: жители боятся повторения катастрофы 1956 года
МИД Китая счел недопустимым переселение жителей Газы
Союзники США ставят рекорды по скупке золота
Иностранные бренды-новосёлы продолжают осваивать рынок России
Синоптик предупредил о приближении к Москве мощного антициклона 8 февраля
Скандал вокруг смерти Яниса Тиммы: Анна Седокова дала неожиданный комментарий
Опасный фрукт: почему некоторым людям не стоит есть грейпфрут
Легитимация Зеленского: мнение эксперта о возможных путях
В СК предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.