Спрос на зимний отдых в Краснодаре и Архызе вырос за год более чем в 1,5 раза

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Объем бронирований туристического жилья в Краснодаре в текущем зимнем сезоне увеличился на 65% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к отдыху в Костроме вырос на 64%, а в Архызе — на 60%.

Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain вид на горы

Среди популярных направлений для зимних путешествий с декабря по февраль выделяется Краснодар, где количество заказов на отели возросло на 65%. Значительный рост наблюдается и в других городах Краснодарского края: в Геленджике число бронирований в зимний период увеличилось в 1,5 раза, в то время как в Большом Сочи — на 23%, как сообщают эксперты.

Увлечение направлениями Краснодарского края связывается с тем, что многие туристы стремятся проводить зимний отдых в регионах с более комфортным и теплым климатом. Краснодар привлекает жителей близлежащих областей для краткосрочных поездок, средняя продолжительность которых составляет около двух дней. Геленджик становится всё более популярным благодаря развитию городской инфраструктуры и открытию новых гостиниц, а Сочи традиционно манит любителей горнолыжного спорта и активного отдыха, а также тех, кто предпочитает расслабиться на побережье, передает ТАСС.

Также Кавказские направления, такие как село Архыз, привлекают внимание туристов разнообразием зимнего отдыха. В этом регионе, который находится рядом с одноимённым горнолыжным курортом, количество бронирований зимнего жилья увеличилось на 60% в сравнении с прошлым годом.

Уточнения

Архы́з — село в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики. Административный центр Архызского сельского поселения. Находится в бассейне реки Большой Зеленчук.



