Россиянин из отпуска в Таиланде привёз под кожей мигрирующую личинку

Отпуск в Таиланде для жителя Забайкалья закончился заражением подкожным паразитом. Об этом пишет издание "Чита.Ру" с ссылкой на главврача региональной больницы Сергея Лукьянова.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

Предположительно, паразит попал под кожу россиянина на пляже. Речь идет о так называемой мигрирующей личинке — Larva migrans. Благодаря своевременному обращению в медучреждение опасность миновала.

Лукьянов отметил, что после азиатских курортов россияне нередко заболевают экзотическими болезнями. После отпуска людям приходится лечить в инфекционных отделениях.

По словам врача, наиболее распространенным заболеванием, которое привозят из Таиланда, является лихорадка денге. Ее распространяют комары. Чтобы уберечься, необходимо использовать средства, отпугивающие насекомых.

Лукьянов рекомендует не медлить с обращением к врачу, если после отпуска замечены неприятные симптомы: зуд, температура, слабость, снижение аппетита.

Уточнения

Лихорадка де́нге (от суахили Ka-dinga pepo — «судорожный припадок»; костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

