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Калининград вошел в топ популярных туристических направлений февраля

1:17
Туризм

Калининград оказался в числе десяти самых популярных направлений для путешествий в феврале.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Первое место в этом рейтинге занимает Москва, которая привлекла 13% всех бронирований апартаментов. Санкт-Петербург идет на втором месте с 11% заказов, а на третью позицию поднялся Сочи с 5%. Четвертая строчка принадлежит курорту "Красная Поляна", куда россияне приезжают в среднем на шесть дней, а стоимость ночевки составляет 3668 рублей.

На пятом месте расположилась Казань, где туристы предпочитают останавливаться всего на три ночи, заплатив за ночь 3362 рубля. Калининград занимает шестое место с длительностью пребывания четыре ночи при стоимости 3174 рубля за ночь.

Также в десятку популярных направлений вошли Краснодар, Нижний Новгород, Кисловодск и Пятигорск. Н недавнем исследовании было указано, что турпоток в Нижегородской области достиг рекордных 4,7 миллиона человек за 2024 год, как сообщает RT.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кёнигсбе́рг (нем. Königsberg), ранее фигурировало название Короле́вец (пол. Królewiec, лит. Karaliaučius, чеш. Královec); до 1255 года — Тва́нгсте (прусск. Twangste, Tuwangste, Twānksta, лит. Tvanksta).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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