Хорватская жемчужина: туристы едут в Трогир ради пеших прогулок

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трогир — настоящая жемчужина, занесенная в список Всемирного наследия. Этот город находится на небольшом острове, окруженном средневековыми стенами. Он связан мостами как с материком, так и с большим островом Чиово.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Хорватия

Как отмечает Lonely Planet, город просто великолепен! Когда-то хорватский Трогир был важным морским портом и даже чеканил собственную монету. Известно, что в 1242 году венгерский король Бела IV укрылся в Трогире от монголов.

В городе сохранилась беспорядочная средневековая планировка.

Что можно посмотреть в городе во время пешей прогулки

Собор св. Лаврентия построен в 1193 году, украшен христианскими и мусульманскими элементами.

Церковь св. Петра украшена картинами итальянских мастеров и деревянными скульптурами.

Церковь св. Николая известна барочным интерьером и фресками венецианских мастеров.

Монастырь св. Доминика основан в 1265 году и украшен резными арками и алтарями.

Площадь Иоанна Павла II с ратушей и бывшей колокольней церкви св. Себастьяна.

Итальянская лоджия когда-то была главным публичным местом в городе.

Дворцы семейств Чипико и Гараньин-Фанфонья, где сейчас музей и библиотека.

Пляжи вокруг Трогира песчаные или галечные, с живописными видами.

Из Трогира можно отправиться в путешествие по архипелагу на яхте или на автобусе до соседнего города Марина.

Уточнения

Архипела́г — группа островов, расположенных близко друг к другу.

