Хорватская жемчужина: туристы едут в Трогир ради пеших прогулок

Трогир — настоящая жемчужина, занесенная в список Всемирного наследия. Этот город находится на небольшом острове, окруженном средневековыми стенами. Он связан мостами как с материком, так и с большим островом Чиово.
Как отмечает Lonely Planet, город просто великолепен! Когда-то хорватский Трогир был важным морским портом и даже чеканил собственную монету. Известно, что в 1242 году венгерский король Бела IV укрылся в Трогире от монголов.
В городе сохранилась беспорядочная средневековая планировка.
Что можно посмотреть в городе во время пешей прогулки
Пляжи вокруг Трогира песчаные или галечные, с живописными видами.
Из Трогира можно отправиться в путешествие по архипелагу на яхте или на автобусе до соседнего города Марина.
Архипела́г — группа островов, расположенных близко друг к другу.
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