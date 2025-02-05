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Хорватская жемчужина: туристы едут в Трогир ради пеших прогулок

1:43
Туризм

Трогир — настоящая жемчужина, занесенная в список Всемирного наследия. Этот город находится на небольшом острове, окруженном средневековыми стенами. Он связан мостами как с материком, так и с большим островом Чиово.

Хорватия
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Хорватия

Как отмечает Lonely Planet, город просто великолепен! Когда-то хорватский Трогир был важным морским портом и даже чеканил собственную монету. Известно, что в 1242 году венгерский король Бела IV укрылся в Трогире от монголов. 

 В городе сохранилась беспорядочная средневековая планировка. 

 Что можно посмотреть в городе во время пешей прогулки

  • Собор св. Лаврентия построен в 1193 году, украшен христианскими и мусульманскими элементами.
  • Церковь св. Петра украшена картинами итальянских мастеров и деревянными скульптурами.
  • Церковь св. Николая известна барочным интерьером и фресками венецианских мастеров.
  • Монастырь св. Доминика основан в 1265 году и украшен резными арками и алтарями.
  • Площадь Иоанна Павла II с ратушей и бывшей колокольней церкви св. Себастьяна.
  • Итальянская лоджия когда-то была главным публичным местом в городе.
  • Дворцы семейств Чипико и Гараньин-Фанфонья, где сейчас музей и библиотека. 

Пляжи вокруг Трогира песчаные или галечные, с живописными видами. 

Из Трогира можно отправиться в путешествие по архипелагу на яхте или на автобусе до соседнего города Марина.

Уточнения

Архипела́г — группа островов, расположенных близко друг к другу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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