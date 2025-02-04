Туристка из России рассказала, чего особенно боялась в Мексике

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова рассказала о своем главном страхе во время поездки в Мексику.

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. 1st Class Gordon Hyde, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Граница США-Мексика

Как призналась путешественница, наибольшее беспокойство у нее вызвали бродячие собаки, которые часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо. Она отметила, что на улицах от них практически невозможно скрыться.

"Стоит только сделать шаг — и сразу слышишь рык, от которого кровь стынет в жилах", — пожаловалась Ершова.

Ранее блогерша рассказывала о менталитете мексиканцев, который ее раздражает. По ее словам, больше всего дискомфорт вызывали непунктуальность местных жителей и их чрезмерная общительность. Деталями своих переживаний она поделилась в блоге на платформе "Дзен".

Уточнения

Менталите́т — общность «психического склада» какой-либо группы, мироощущение, мировосприятие, которые определяются этническими и национальными обычаями, образом жизни, мышлением, нравственностью, целостная совокупность восприятия, верований, духовных навыков, формирующая картину мира и скрепляющая единство сообщества или культурной традиции.

