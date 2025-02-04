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Итальянец объяснил, почему не советует встречаться с туристками из России

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Туризм

Житель Италии признался, что не стал бы советовать своим соотечественникам строить отношения с русскими женщинами.

Критика
Фото: https://www.freepik.com by mdjaff
Критика

По словам итальянца, россиянки предъявляют высокие требования к партнерам, а местные мужчины не всегда готовы справляться с жизненными проблемами.

"Я бы не рекомендовал своим друзьям заводить отношения с русскими девушками — просто не справятся, в итоге только расстроят их", — объяснил он.

Деталями разговора поделилась россиянка в блоге "Тут вам не там". 

Ранее блогерша рассказывала, что реальная Европа отличается от романтизированных представлений. Она призналась, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что многие стереотипы об этой стране далеки от реальности. 

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья, является третьей по величине экономикой еврозоны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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