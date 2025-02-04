Итальянец объяснил, почему не советует встречаться с туристками из России

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Житель Италии признался, что не стал бы советовать своим соотечественникам строить отношения с русскими женщинами.

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Критика

По словам итальянца, россиянки предъявляют высокие требования к партнерам, а местные мужчины не всегда готовы справляться с жизненными проблемами.

"Я бы не рекомендовал своим друзьям заводить отношения с русскими девушками — просто не справятся, в итоге только расстроят их", — объяснил он.

Деталями разговора поделилась россиянка в блоге "Тут вам не там".

Ранее блогерша рассказывала, что реальная Европа отличается от романтизированных представлений. Она призналась, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что многие стереотипы об этой стране далеки от реальности.

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья, является третьей по величине экономикой еврозоны.

