В России разработали приложение для автопутешествий — маршруты, SOS-сигнал и аренда автодома

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Компания "Дом кругом" разработала мобильное приложение для автопутешественников, которое включает в себя планирование маршрутов, поиск спортивных активностей и встроенный чат.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Летняя поездка

Об этом сообщает RT со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы.

По словам разработчиков, приложение позволяет пользователям не только строить индивидуальные маршруты, но и отправлять сигналы SOS, делиться интересными местами, а также арендовать автодом.

Система использует нейросети, благодаря которым можно автоматически подбирать уникальные маршруты с учетом спортивных объектов и необычных локаций, которых нет в стандартных путеводителях. Платформа будет особенно полезна для любителей активного отдыха, таких как байдарочники, скалолазы и велосипедисты.

Одной из ключевых функций приложения стала возможность публиковать авторские маршруты. Пользователи могут добавлять на интерактивную карту свои собственные путешествия с подробными описаниями и полезными советами.

Кроме того, команда разработчиков внедрила функцию экстренной связи. В случае ЧП можно отправить сигнал о помощи ближайшим пользователям, кемпингам и сервисным центрам. Также приложение позволяет добавить экстренные контакты, чтобы в случае происшествия уведомить родных.

Несмотря на то что платформа продолжает совершенствоваться, ее ключевые функции уже доступны для пользователей.

Уточнения

SOS (СОС) — международный сигнал бедствия в радиотелеграфной (с использованием азбуки Морзе) связи. Передача представляет собой последовательность «три точки — три тире — три точки», передаваемую без каких-либо межбуквенных промежутков ().



