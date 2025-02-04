Этот бразильский город всего в 88 км от Сан-Паулу, но о нём знают немногие — что там скрывается

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Назаре-Паулиста — одна из бразильских жемчужин. Этот город находится всего в 88 километрах от Сан-Паулу и предлагает потрясающие возможности для отдыха.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в тропиках

Здесь гористая местность со множеством водопадов и источников, а также водохранилище Атибаинья, которое отлично подходит для дайвинга, катания на лодках и спортивной рыбалки.

Если интересует история, загляните в дом Франсиско Дероса — он был мэром и основал первую школу в городе. Также стоит посетить Дом рабов, здание XVII века, которое сохранило свою оригинальную архитектуру.

В Назаре-Паулиста почитают Святого Гонсалу, и праздники в его честь имеют глубокие традиции. Кроме того, вы сможете посетить государственный парк Итабераба, который сохраняет остатки Атлантического леса и является домом многих редких видов животных.

Не забудьте попробовать местную кашасу! Винокурни расскажут о процессе производства от сбора сахарного тростника до розлива в бутылки.

Если хотите провести время на свежем воздухе, обрати внимание на водопады. Например, Висенте Нунес — небольшой, но популярный, а Кашуэйра-ду-Пиан порадует восьмиметровым водопадом.

Для полноценного отдыха есть курорты, например, Реканту-ду-Тейшейра, где можно насладиться системой "все включено" — от подогреваемых бассейнов до мини-фермы с мероприятиями для детей.

Назаре-Паулиста — это отличное место для однодневной поездки или выходных на природе!

Уточнения

Каша́са (порт. cachaça) — крепкий алкогольный напиток, получаемый путём дистилляции чистого экстракта сахарного тростника (перегонка забродившего сока сахарного тростника). Крепость 37,5—40 градусов. В ряде стран называется бразильским ромом.



