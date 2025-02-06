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А поехали на Алтай! Интересные направления для туристов назвал эксперт

1:17
Туризм

Некоторые россияне переживают за обстановку в Черном море, они убеждены, что отдыхать там нельзя будет еще десятилетия. Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев рассказал Pravda. Ru, какие варианты отдыха внутри страны могут стать отличной альтернативой.

экотуризм
Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
экотуризм

"Я всегда говорю о том, что Черное море — не единственное направление отдыха. Существуют и горы, и другие дестинации, средняя полоса, Волга, Урал, Карелия", — отметил он.

Также эксперт считает отличной альтернативой Алтай.

"От Москвы он несколько дальше, чем Карелия и другие регионы. Но сегодня очень много предложений на рынке по различным видам отдыха, в том числе и семейного. В Башкирии много озер, там достаточно различных санаториев, пансионатов, например, Волжская Ривьера", — уточнил Алексеев.

Эксперт добавил, что у людей сейчас все меньше и меньше денег на путешествия, поскольку жизнь дорожает, потребительская корзина дорожает. Поэтому россияне на отдых откладывают все меньше и меньше средств. Однако предложений по адекватной цене сегодня достаточно.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й (монг. Алтайн нуруу, северноалт. Туулу Алтай — горный Алтай, алт. Алтай туулар, уйг. ئالتاي تاغلىرى‎, каз. Алтай таулары / Altay tawları, тув. Алдай даглары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь Ā'ěrtài shānmài, палл. Аэртай шаньмай) — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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