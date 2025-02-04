Отдых на Чёрном море в 2025 году: в каких местах вода чистая, а цены приятные?

Из-за ситуации с разливом мазута в Чёрном море народ стал переживать о планировании отпуска. Неужели теперь отдыхать можно только заграницей, а Анапа и Сочи еще много лет будут загрязнены? Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев рассказал Pravda. Ru, где на Черноморском побережье можно плавать и безопасно провести отпуск.
"В районе Анапы, Керченского полуострова полностью устранят загрязнения не раньше лета 2026 года. Поэтому, видимо, пляжи Анапы будут не для купания", — отметил эксперт.
Он добавил, что загрязнение дошло и до пляжей Крыма. Поэтому остается только черноморское побережье от Кавказа до Туапсе, Большой Сочи, Геленджик.
"В Грузии этого нет. Пострадала Анапа и территории в сторону Керченского пролива и Азовского моря. В Грузии сезон будет на ура. Там стабильная полная загрузка", — рассказал Алексеев.
Эксперт объяснил, могут ли измениться цены на отдых в Сочи и Анапе.
"Стоимость отдыха вряд ли снизится. Я думаю, она повысится. Для этого очень много факторов — и общая ситуация, и инфляция, и отсутствие других курортов. На сегодняшний день анапские курорты и Крым пытаются снизить цены, но это ничего не дает", — добавил он.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.
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