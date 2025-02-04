Туристам здесь не рады: какие страны самые негостеприимные?

Бывалый турист Максим Лозунов много лет путешествует и изучает культуру разных стран. Он перечислил направления, где приезжих совсем не любят.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

На первом месте — Германия.

Лозунов рассказал, что в Берлин каждый год пытаются попасть миллионы туристов. Местная инфраструктура не выдерживает такого ажиотажа, и жизнь жителей превращается в настоящий ад. Из-за туристов люди выходят на митинги и акции протеста.

Путешественник рекомендует воздержаться от поездок в столицу Венесуэлы — город Каракас. Он давно признан одним из самых опасных мест на планете. В этой стране управляют наркокартели.

Большинство преступлений остаются нераскрытыми.

Также к туристам плохо относятся в Венеции. Итальянцы отгоняют приезжих от своих домов. А гондольеры могут запросто оскорбить путешественников, которые загораживают красивые виды их пассажирам, пишет KP. RU.

Уточнения

Венесуэ́ла (исп. Venezuela [βeneˈswela]), официальное название — Боливариа́нская Респу́блика Венесуэ́ла (исп. República Bolivariana de Venezuela, МФА: [reˈpuβlika βoliβaˈɾjana ðe βeneˈswela]) — государство на севере Южной Америки.



