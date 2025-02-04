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Вьетнам набирает популярность среди российских туристов

2:02
Туризм

Отдых во Вьетнаме для туристов из России начинается с суммы в 250 тысяч рублей, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чемодан в аэропорту

Вьетнам привлекает российских путешественников разнообразными экскурсиями, великолепными пляжами и низкими ценами на отдых. По информации, предоставленной ранее главой комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаевым, количество россиян, которые могут посетить Вьетнам к 2030 году, может достичь 40 миллионов. Он также подчеркнул, что между Россией и Вьетнамом имеется прямое авиасообщение.

Главными курортами Вьетнама являются Нячанг и Фантхьет. Первый курорт напоминает тайскую Паттайю и считается более доступным, тогда как Фантхьет предлагает более высококлассные отели и атмосферу уединения. Вьетнам известен своими многочисленными экскурсиями, и хотя пляжный отдых здесь находится на первом месте, разнообразие культурных и природных достопримечательностей нельзя упустить из виду. География гостиничного сервиса во Вьетнаме имеет большой потенциал для расширения благодаря протяженной береговой линии, однако для этого нужны значительные инвестиции. Страна является своеобразным смешением французской Полинезии и элементов коммунистического наследия.

Стоимость поездки во Вьетнам стартует от 250 тысяч рублей. Такую цену обуславливают сложности внутренней логистики и нехватка авиаперевозчиков. С учетом существующих прямых рейсов Вьетнам может оставаться в ценовом диапазоне от 180 до 250 тысяч рублей при нынешнем курсе рубля. Тем не менее, это все еще дороже по сравнению с более доступным отдыхом в Египте, передает Национальная Служба Новостей.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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