Крепость Овеч: интересное место недалеко от Варны

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Одна из самых захватывающих средневековых крепостей находится на плато, возвышающемся над современным городом Провадия на отвесных скалах. Этот объект первоначально был известен византийцам под именем Проват, что в греческом означает "овца", или Проватон, что переводится как "узкий проход".

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

В дальнейшем болгары адаптировали название и стали называть крепость "Овеч", что, как предполагается, является прямым переводом с византийского языка и, возможно, связано с тем, что в этом регионе активно занимались овцеводством.

Город Провадия расположен вдоль главной железнодорожной линии, соединяющей Шумен и Варну. Крепость Овеч возвышается на скалистом массиве над городом, и до нее проще всего добраться от железнодорожной станции Добрина, где останавливается большинство поездов.

Пешая прогулка от станции до крепости займет не более получаса; сначала придется пройти до деревни с тем же названием, а затем повернуть налево и подняться по лесистому склону, следуя по широкой грунтовой дороге. Главный вход и касса находятся на восточной стороне крепости, и к ним можно подняться по каменной лестнице, вырубленной в скале.

Поездка на скором поезде из Варны занимает около часа, а на пассажирском — немного дольше. С раннего утра до полудня здесь курсируют поезда примерно каждые полтора часа. Для однодневной поездки из Варны в Провадию удобно воспользоваться скорым поездом до Каспичана. Это позволит вам успеть до крепости и насладиться великолепным панорамным видом с плато.

Крепость "Овеч" стоит на скалистом плато, называемом "Калето", которое напоминает по форме корабль, движущийся с севера на юг. Со всех сторон его окружают скалистые гряды высотой от 11 до 25 метров. Узкий перешеек соединяет его с соседним плато на севере. В северной части "Калето" находятся Главные ворота крепости, за которыми возвышаются мощные стены.

Сегодня доступ к крепости довольно прост и не потребует особых усилий даже от неподготовленных туристов. На плато сохранились остатки церквей, улиц и жилых домов, размещенных в северной части крепости.

Во времена Второго Болгарского царства крепость "Овеч" была одной из самых крепких оборонительных сооружений Восточной Болгарии. Город был развитым центром ремесел и торговли, куда приезжали купцы из Дубровника, Армении и других отдаленных регионов.

Уточнения

Ва́рна (болг. Ва́рна) — портовый город и курорт в Болгарии. Известен с VI в. до н. э. как греческая колония Одессос. В источнике XII в. впервые упоминается как Варна; название по р. Варна. Из нескольких предлагавшихся этимологий наиболее убедительна связывающая название с «вар» — «минеральный источник».



