Крепость Овеч: интересное место недалеко от Варны

Одна из самых захватывающих средневековых крепостей находится на плато, возвышающемся над современным городом Провадия на отвесных скалах. Этот объект первоначально был известен византийцам под именем Проват, что в греческом означает "овца", или Проватон, что переводится как "узкий проход".
В дальнейшем болгары адаптировали название и стали называть крепость "Овеч", что, как предполагается, является прямым переводом с византийского языка и, возможно, связано с тем, что в этом регионе активно занимались овцеводством.
Город Провадия расположен вдоль главной железнодорожной линии, соединяющей Шумен и Варну. Крепость Овеч возвышается на скалистом массиве над городом, и до нее проще всего добраться от железнодорожной станции Добрина, где останавливается большинство поездов.
Пешая прогулка от станции до крепости займет не более получаса; сначала придется пройти до деревни с тем же названием, а затем повернуть налево и подняться по лесистому склону, следуя по широкой грунтовой дороге. Главный вход и касса находятся на восточной стороне крепости, и к ним можно подняться по каменной лестнице, вырубленной в скале.
Поездка на скором поезде из Варны занимает около часа, а на пассажирском — немного дольше. С раннего утра до полудня здесь курсируют поезда примерно каждые полтора часа. Для однодневной поездки из Варны в Провадию удобно воспользоваться скорым поездом до Каспичана. Это позволит вам успеть до крепости и насладиться великолепным панорамным видом с плато.
Крепость "Овеч" стоит на скалистом плато, называемом "Калето", которое напоминает по форме корабль, движущийся с севера на юг. Со всех сторон его окружают скалистые гряды высотой от 11 до 25 метров. Узкий перешеек соединяет его с соседним плато на севере. В северной части "Калето" находятся Главные ворота крепости, за которыми возвышаются мощные стены.
Сегодня доступ к крепости довольно прост и не потребует особых усилий даже от неподготовленных туристов. На плато сохранились остатки церквей, улиц и жилых домов, размещенных в северной части крепости.
Во времена Второго Болгарского царства крепость "Овеч" была одной из самых крепких оборонительных сооружений Восточной Болгарии. Город был развитым центром ремесел и торговли, куда приезжали купцы из Дубровника, Армении и других отдаленных регионов.
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