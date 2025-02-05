Землетрясение на Санторини: жители боятся повторения катастрофы 1956 года

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Санторини растёт паника: жители и туристы спешно покидают остров, опасаясь сильного землетрясения. Власти ввели режим повышенной готовности, а авиакомпании и паромные операторы увеличили число рейсов, чтобы помочь с эвакуацией.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Греция

За последние выходные на острове зафиксировано более 200 подземных толчков, самый мощный из которых достиг магнитуды 4,8. Некоторые районы пострадали от оползней и смещения почвы. Власти закрыли школы до пятницы, а населению рекомендовали избегать заброшенных зданий и укрываться в безопасных местах, пишет The Guardian.

Кроме того, выпущены предупреждения о возможном цунами. На остров стянуты дополнительные бригады скорой помощи и спасательные команды, а при необходимости могут быть привлечены военные. Жителям приказано в случае угрозы подниматься на возвышенности.

Сейсмическая активность в регионе не является редкостью. Землетрясение магнитудой 7,7 в 1956 году вызвало разрушительное цунами. Остров Санторини, известный своими белоснежными домами и потрясающими видами, ежегодно привлекает миллионы туристов. В прошлом году его посетили около 3,5 миллионов человек.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады.

