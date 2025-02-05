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Эти 5 стран Европы — рай для безопасных и дружелюбных путешествий

3:13
Туризм

Путешествия — это всегда выход из зоны комфорта, но не всегда бывает легко найти баланс между интересными открытиями и безопасностью. Это как заблудиться в новом городе — и нечто незабываемое, и порой пугающее.

турагентство
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
турагентство

Но когда вам нужно заполнить заявление в иностранной полиции, этот опыт уже не кажется таким захватывающим.

Чтобы ваше путешествие было комфортным и безопасным, важно выбирать места, где вас ждёт не только гостеприимство, но и ощущение безопасности.

Мы подготовили для вас список самых безопасных и дружелюбных стран Европы, которые сделают ваши каникулы незабываемыми.

Исландия — лидер безопасности

Исландия не зря занимает первое место в рейтинге по безопасности уже 14 лет подряд. Здесь не только низкий уровень преступности, но и по-настоящему гостеприимные местные жители.

Приятные особенности Исландии — не только её природные чудеса, такие как гейзеры и вулканы, но и отношение к туристам.

Здесь даже существовала услуга «друг на время пересадки», когда местные жители становились попутчиками для путешественников.

Словом, если вы хотите провести время в полной безопасности и окружении дружелюбных людей, Исландия — это ваш выбор.

Ирландия — приветливое место для путешествий

Ирландия — страна с богатой культурой и тёплым отношением к туристам, несмотря на её репутацию в отношении новоприбывших.

Здесь вы найдёте не только безопасные города и деревни, но и массу развлечений на свежем воздухе.

Да, местные жители не всегда бегают навстречу с улыбкой, но их добросердечность и желание помочь делают Ирландию одной из самых гостеприимных стран Европы.

Дания — оазис счастья и безопасности

Дания — это не просто страна, где приятно жить, но и удивительно безопасное место для путешествий.

Система социальной безопасности и стабильность в обществе создают гармонию, а «хюгге» — философия удовлетворения в простых вещах — делает атмосферу ещё более тёплой.

Задача туриста — спокойно наслаждаться путешествием, а датчане создадут все условия для этого.

Словения — природное убежище

Словения не так популярна, как другие страны Европы, но это её преимущество.

Малые туристические потоки, чистый воздух, горы и винодельни — всё это делает страну одной из самых безопасных и экологически чистых.

Главный город, Любляна, недавно был признан третьим самым безопасным городом Европы. Если вы хотите уединённого отдыха среди природы, это место для вас.

Португалия — идеальное место для новых знакомств

Португалия — это не только страна с отличным климатом, но и место, где легко чувствовать себя как дома.

Местные жители известны своим добрым отношением к иностранцам, и даже если вы планируете остаться на долгий срок, здесь вас всегда примут с распростёртыми объятиями.

В Португалии, помимо солнечных пляжей, вас ждёт и высокая безопасность.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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