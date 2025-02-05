Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЦРУ предложило сотрудникам уволиться с компенсацией
Как ухаживать за шерстью длинношерстной кошки? Ошибки в этом вопросе недопустимы
Эти привычные продукты могут привести к операции: врачи предупреждают о скрытой угрозе
Напиток, который пьют француженки для плоского живота и рекомендуют диетологи
Лицо без морщин за 5 минут: как правильно делать лифтинг-макияж
Мякоть киви выходит сама: простой лайфхак, который сэкономит время
Если сидишь больше 10 часов в день — срочно сделай это
Фитофтора в ужасе! Опрыскайте этим раствором — болезнь исчезнет с вашего огорода
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ

Лигурийская Ривьера без толпы туристов — где побывать в Савоне

2:01
Туризм

Летний отдых в Италии — это не только яркие пляжи и весёлая атмосфера, но и возможность насладиться более спокойными уголками, такими как Савона.

Курорт Италии
Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курорт Италии

Находясь на берегу Лигурийского моря, этот город на итальянской Ривьере остаётся недооценённым и менее многолюдным, чем его знаменитые соседи. Если вам надоела суета популярных курортов, Савона может стать идеальным местом для вашего отпуска.

Идеальные пляжи и тишина

Савона — это не только красивый город, но и место с отличными пляжами. Если вы хотите провести время на песке, пляж Форначи с его чистой водой и спокойной атмосферой подойдёт для семейного отдыха.

Однако будьте готовы к тому, что некоторые пляжи здесь галечные. Пляж Зинола и Пролунгаменто-а-Маре — отличные варианты для тех, кто не хочет уезжать далеко от города, а если вам нужно уединение, отправляйтесь на пляж Натарелла.

История и культура в каждой улице

Савона также славится своей историей и культурой. Город, когда-то родной для нескольких пап, хранит в себе множество архитектурных памятников: от башни Торре-делла-Куарда до крепости Приамар.

Именно здесь, в родном доме Христофора Колумба, вы сможете погрузиться в атмосферу старинного города.

Гастрономический рай

Нельзя посетить Савону и не попробовать местные деликатесы. Фокачча, панисса (жареное блюдо из нута) и фритто мисто (жареная рыба) — это лишь малая часть того, что предлагает местная кухня.

Для любителей уличной еды и ресторанных изысков здесь есть всё, что угодно.

Как добраться

Савона находится всего в часе езды от Генуи и двух с половиной часах от Ниццы. Путешествовать по городу удобно на автобусе, машине или даже пешком.

Если вы планируете путешествие по Лигурии, Савона может стать отличной остановкой.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Еда и рецепты
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Последние материалы
Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона
Горчица на грядке: почему опытные дачники сеют её каждый год
Рис в питании: как выбрать между белым и бурым
США могут установить контроль над сектором Газа
Эти продукты ускоряют сжигание жира: секрет эффективного похудения без строгих диет
Турецкий лайфхак: как избавиться от пятен на одежде без стирки
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Хотите получить рельефный пресс не выходя из дома? Эти упражнения заменят тренажёрный зал
Путеводитель по безопасности: какие места в транспорте самые безопасные
На обратной стороне Луны скрывается Гранд-Каньон, образовавшийся за 4 миллиарда лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.