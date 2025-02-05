Лигурийская Ривьера без толпы туристов — где побывать в Савоне

Летний отдых в Италии — это не только яркие пляжи и весёлая атмосфера, но и возможность насладиться более спокойными уголками, такими как Савона.
Находясь на берегу Лигурийского моря, этот город на итальянской Ривьере остаётся недооценённым и менее многолюдным, чем его знаменитые соседи. Если вам надоела суета популярных курортов, Савона может стать идеальным местом для вашего отпуска.
Савона — это не только красивый город, но и место с отличными пляжами. Если вы хотите провести время на песке, пляж Форначи с его чистой водой и спокойной атмосферой подойдёт для семейного отдыха.
Однако будьте готовы к тому, что некоторые пляжи здесь галечные. Пляж Зинола и Пролунгаменто-а-Маре — отличные варианты для тех, кто не хочет уезжать далеко от города, а если вам нужно уединение, отправляйтесь на пляж Натарелла.
Савона также славится своей историей и культурой. Город, когда-то родной для нескольких пап, хранит в себе множество архитектурных памятников: от башни Торре-делла-Куарда до крепости Приамар.
Именно здесь, в родном доме Христофора Колумба, вы сможете погрузиться в атмосферу старинного города.
Нельзя посетить Савону и не попробовать местные деликатесы. Фокачча, панисса (жареное блюдо из нута) и фритто мисто (жареная рыба) — это лишь малая часть того, что предлагает местная кухня.
Для любителей уличной еды и ресторанных изысков здесь есть всё, что угодно.
Савона находится всего в часе езды от Генуи и двух с половиной часах от Ниццы. Путешествовать по городу удобно на автобусе, машине или даже пешком.
Если вы планируете путешествие по Лигурии, Савона может стать отличной остановкой.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.
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