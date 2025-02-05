Лигурийская Ривьера без толпы туристов — где побывать в Савоне

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Летний отдых в Италии — это не только яркие пляжи и весёлая атмосфера, но и возможность насладиться более спокойными уголками, такими как Савона.

Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курорт Италии

Находясь на берегу Лигурийского моря, этот город на итальянской Ривьере остаётся недооценённым и менее многолюдным, чем его знаменитые соседи. Если вам надоела суета популярных курортов, Савона может стать идеальным местом для вашего отпуска.

Идеальные пляжи и тишина

Савона — это не только красивый город, но и место с отличными пляжами. Если вы хотите провести время на песке, пляж Форначи с его чистой водой и спокойной атмосферой подойдёт для семейного отдыха.

Однако будьте готовы к тому, что некоторые пляжи здесь галечные. Пляж Зинола и Пролунгаменто-а-Маре — отличные варианты для тех, кто не хочет уезжать далеко от города, а если вам нужно уединение, отправляйтесь на пляж Натарелла.

История и культура в каждой улице

Савона также славится своей историей и культурой. Город, когда-то родной для нескольких пап, хранит в себе множество архитектурных памятников: от башни Торре-делла-Куарда до крепости Приамар.

Именно здесь, в родном доме Христофора Колумба, вы сможете погрузиться в атмосферу старинного города.

Гастрономический рай

Нельзя посетить Савону и не попробовать местные деликатесы. Фокачча, панисса (жареное блюдо из нута) и фритто мисто (жареная рыба) — это лишь малая часть того, что предлагает местная кухня.

Для любителей уличной еды и ресторанных изысков здесь есть всё, что угодно.

Как добраться

Савона находится всего в часе езды от Генуи и двух с половиной часах от Ниццы. Путешествовать по городу удобно на автобусе, машине или даже пешком.

Если вы планируете путешествие по Лигурии, Савона может стать отличной остановкой.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

