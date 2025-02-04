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Пять лучших сел для туризма определили в Казахстане

1:33
Туризм

Компания "Kazakh Tourism" подвела итоги республиканского конкурса под названием "Лучшая туристская деревня — 2025", как сообщает Aikyn. kz с ссылкой на пресс-службу организации.

Дом в деревне
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дом в деревне

Основная задача этого проекта состоит в содействии устойчивому развитию туризма, а также в выявлении и популяризации сельских населённых пунктов, обладающих уникальными природными ландшафтами, сохранившимися традициями и ремесленным наследием.

Акиматам областей была предоставлена возможность выдвинуть на конкурс три деревни от своего региона. При выборе участников особое внимание уделялось природным и культурным ресурсам, а также сохранению традиционных занятий местного населения. Эти факторы делают населённые пункты привлекательными для путешественников, которые ищут новые маршруты и стремятся к аутентичному опыту.

В результате конкурса были определены пять лучших туристических деревень Казахстана: Лепси (Алакольский район, Жетысуйская область), Наги Ильясов (Сырдарьинский район, Кызылординская область), Ханская Орда (Бокеевский район, Западно-Казахстанская область), Поперечное (Риддерский район, Восточно-Казахстанская область) и Шабанбай би (Актогайский район, Карагандинская область).

Финалисты национального этапа будут представлять Казахстан на международном конкурсе "Лучшая туристическая деревня ООН по туризму".

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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