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Место, где нет толп туристов: удивительный заповедник Чехии, о котором мало кто знает

2:48
Туризм

Славковский лес — это уголок Чехии, где вы найдете природу в ее первозданном виде: без толп туристов, без шума городов, с величественными лесами и минеральными источниками.

Облака над лесом
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облака над лесом

Мало кто знает об этом удивительном месте, расположенном всего в паре часов от Праги. Это не просто горы — это скрытая жемчужина, где волки снова нашли свой дом, а природа живет по своим законам.

Малозаметное, но удивительное место

Славковский лес — это не те популярные горы, которые часто упоминаются в туристических путеводителях. Это один из наименее известных и самых спокойных регионов Чехии.

Несмотря на его уединенность, именно здесь сосредоточены уникальные природные объекты, такие как густые леса, уединенные озера, захватывающие виды и минеральные источники.

Особое внимание стоит уделить руинам средневекового замка Кинжварт, который возвышается на холме и с которого открывается панорамный вид на окрестности. Здесь, в тени вековых деревьев, можно ощутить атмосферу прошедших эпох.

Место, которое стоит посетить В Славковском лесу.

Одним из них является Кладска — небольшая деревня с живописным прудом и природной тропой, ведущей по лесу. Это место идеально подходит для тех, кто ищет уединение и тишину.

Еще одно чудо региона — природный заповедник Мюнхенский серпантин. Здесь растут редкие растения, которые невозможно найти нигде в Чехии.

Не менее захватывающей является Красенская смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на весь горный хребет.

Минеральные источники и их история Славковский лес славится своими минеральными источниками, например, река Киселка.

Она известна своими целебными водами, которые с древних времен использовались для оздоровления. В 19 веке началась коммерческая добыча воды, и с тех пор она экспортируется в такие страны, как США и Япония.

Интересен и Билинский источник, содержащий множество минералов, таких как натрий, калий и кальций, что делает его особенно ценным для здоровья.

Чем Славковский лес привлекает?

Он идеально подходит для тех, кто устал от многолюдных туристических маршрутов. — В нем сохранились редкие виды растений и животных. — Здесь можно найти природные чудеса, скрытые от глаз большинства.

Если вы хотите открыть для себя Чехию с новой стороны, избегая туристической суеты, отправляйтесь в Славковский лес — место, где природа еще не изменена человеком.

Уточнения

Че́шская Респу́блика (чеш. Česká republika ) — государство в Центральной Европе. Современная  Страна включает исторические области — Богемию, Моравию и часть Силезии. Унитарное государство. Относится к развитым странам. Столица Прага — туристическая достопримечательность и крупнейший город страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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