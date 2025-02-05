Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света

Ассоциация туроператоров России (АТОР) совместно с "Клубом полярных путешествий" запустили проект "Год арктического туризма", направленный на популяризацию туризма в Арктической зоне России среди иностранных туристов. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Ломидзе отметила, что даже для россиян Арктика остаётся экзотическим направлением, а для иностранных туристов это уникальный опыт, который доступен лишь в немногих странах. По её словам, Россия обладает большим потенциалом для продвижения этого направления за рубежом.

Проект "Год арктического туризма" стартовал в 2024 году. Ломидзе подчеркнула, что его главная цель — не только рассказать о возможностях арктического туризма, но и объяснить, как формируется и развивается этот рынок. Одной из ключевых задач является увеличение туристического потока в этот регион и улучшение условий для путешественников.

В рамках проекта АТОР планирует создать специальный сайт, на котором каждому региону Арктики будет посвящена отдельная страница. Ломидзе пояснила, что на этих страницах туристы смогут узнать о предлагаемых маршрутах, существующих проблемах и путях их решения. Кроме того, ассоциация займётся проведением аналитических исследований для детального изучения арктического туризма.