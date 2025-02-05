Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
Асимметрия бровей — не приговор: этот метод поможет выровнять их быстро
Много цветов, но нет огурцов? Разбираем две главные ошибки садоводов
Газ на рынках мира подорожает из-за пошлин Китая
Идеальные формы в любом возрасте за месяц! Эти 3 упражнения избавят от жирового фартука любого

Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света

Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) совместно с "Клубом полярных путешествий" запустили проект "Год арктического туризма", направленный на популяризацию туризма в Арктической зоне России среди иностранных туристов. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

Арктика
Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арктика

Ломидзе отметила, что даже для россиян Арктика остаётся экзотическим направлением, а для иностранных туристов это уникальный опыт, который доступен лишь в немногих странах. По её словам, Россия обладает большим потенциалом для продвижения этого направления за рубежом.

Проект "Год арктического туризма" стартовал в 2024 году. Ломидзе подчеркнула, что его главная цель — не только рассказать о возможностях арктического туризма, но и объяснить, как формируется и развивается этот рынок. Одной из ключевых задач является увеличение туристического потока в этот регион и улучшение условий для путешественников.

В рамках проекта АТОР планирует создать специальный сайт, на котором каждому региону Арктики будет посвящена отдельная страница. Ломидзе пояснила, что на этих страницах туристы смогут узнать о предлагаемых маршрутах, существующих проблемах и путях их решения. Кроме того, ассоциация займётся проведением аналитических исследований для детального изучения арктического туризма.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки
Недвижимость
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки Аудио 
Автомат удобнее, но почему опытные водители всё равно выбирают механику
Авто
Автомат удобнее, но почему опытные водители всё равно выбирают механику Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус
Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву
Ночной крем работает не так, как вы думали: выбираем лучший для своей кожи
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.