Отдых в Турции стал дороже на 30% — эти популярные отели подняли цены сильнее всех

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стоимость летнего отдыха в Турции выросла на 10-30% по сравнению с предыдущим годом. Средний чек в туристическом агентстве TravelATA увеличился на 28%, а в Level. travel — на 19% во время майских праздников.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже

Некоторые отели, как выяснила редакция TourDom.ru, значительно подняли цены. Например, стоимость тура в Justiniano Club Park Conti 5* в Анталье выросла с 233 тысяч рублей до 290 тысяч, а в A Good Life Utopia Family Resort 5* в Аланье — со 128 тысяч до 148 тысяч рублей.

Даже бюджетные сетевые отели, такие как Lonicera, повысили цены примерно на 10%, в то время как стоимость туров в 3-звёздочные отели Аланьи практически не изменилась.

Средняя цена недельного отдыха для двоих сейчас составляет около 114 тысяч рублей. Однако стоимость туров варьируется в зависимости от даты бронирования. Например, в начале января цены снижались, но уже к 6-7 января резко пошли вверх.

Основные причины подорожания включают рост курса доллара по отношению к рублю, инфляцию в Турции и значительное увеличение спроса на раннее бронирование, которое более чем удвоилось по сравнению с прошлым годом.