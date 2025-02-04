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Где в России находится самая живописная железная дорога?

Туризм

Самая живописная железная дорога в России находится в Гуамке.

Гуамское ущелье: Поселок Гуамка, Апшеронский район, Краснодарский край
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Гуамское ущелье: Поселок Гуамка, Апшеронский район, Краснодарский край

Длина маршрута около 5 км, а сама поездка длится примерно 20 минут. За это время вы сможете насладитесь видами Гуамского ущелья и реки, а также прослушаете экскурсию о строительстве железной дороги.

От конечной остановки можно пешком пройтись в сторону Мезмая по недействующей железнодорожной ветке. Этот пеший маршрут составляет около 8 км.

Тепловоз ездит по расписанию, поэтому лучше приезжайте на первый рейс в 09.30, потому что дальше на экскурсию очень много желающих.

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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