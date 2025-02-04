Где в России находится самая живописная железная дорога?

Самая живописная железная дорога в России находится в Гуамке.
Длина маршрута около 5 км, а сама поездка длится примерно 20 минут. За это время вы сможете насладитесь видами Гуамского ущелья и реки, а также прослушаете экскурсию о строительстве железной дороги.
От конечной остановки можно пешком пройтись в сторону Мезмая по недействующей железнодорожной ветке. Этот пеший маршрут составляет около 8 км.
Тепловоз ездит по расписанию, поэтому лучше приезжайте на первый рейс в 09.30, потому что дальше на экскурсию очень много желающих.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.