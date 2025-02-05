Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск на райских Мальдивах для семьи из Москвы обернулся настоящим испытанием. Всё началось с несчастного случая: старший сын случайно хлопнул дверью и прищемил палец своей 4-летней сестре. На острове не оказалось врача, поэтому рану лишь забинтовали, пишет АиФ.

Фото: Wikipedia by Gzzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ мальдивы

Вечером приехал доктор, но состояние девочки ухудшилось ночью. Родители отвезли её в госпиталь в Мале, но там не смогли оказать необходимую помощь – девочке выписали мазь с антибиотиком, которая не дала результата. Уже на следующее утро стало ясно, что ситуация серьёзная.

Связавшись со знакомыми врачами в Москве, родители получили рекомендацию срочно делать операцию. Однако перед ними встал ещё один серьёзный вопрос – перелёт из Мале в Москву стоил около миллиона рублей, которых у них не было. Чтобы срочно вернуться домой, семья оформила кредит и купила билеты на ближайший рейс.

В московской клинике врачи подтвердили опасения родителей – промедление могло привести к серьёзным последствиям. К счастью, палец удалось спасти, но отпуск на Мальдивах оставил у семьи не самые приятные воспоминания. Теперь, помимо медицинских переживаний, им предстоит ещё долго выплачивать кредит за дорогостоящий перелёт.