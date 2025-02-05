Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву

Отпуск на райских Мальдивах для семьи из Москвы обернулся настоящим испытанием. Всё началось с несчастного случая: старший сын случайно хлопнул дверью и прищемил палец своей 4-летней сестре. На острове не оказалось врача, поэтому рану лишь забинтовали, пишет АиФ.
Вечером приехал доктор, но состояние девочки ухудшилось ночью. Родители отвезли её в госпиталь в Мале, но там не смогли оказать необходимую помощь – девочке выписали мазь с антибиотиком, которая не дала результата. Уже на следующее утро стало ясно, что ситуация серьёзная.
Связавшись со знакомыми врачами в Москве, родители получили рекомендацию срочно делать операцию. Однако перед ними встал ещё один серьёзный вопрос – перелёт из Мале в Москву стоил около миллиона рублей, которых у них не было. Чтобы срочно вернуться домой, семья оформила кредит и купила билеты на ближайший рейс.
В московской клинике врачи подтвердили опасения родителей – промедление могло привести к серьёзным последствиям. К счастью, палец удалось спасти, но отпуск на Мальдивах оставил у семьи не самые приятные воспоминания. Теперь, помимо медицинских переживаний, им предстоит ещё долго выплачивать кредит за дорогостоящий перелёт.
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