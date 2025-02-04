Уральские авиалинии оштрафовали на несколько тысяч рублей за овербукинг

В самолёте авиакомпании не хватило мест пассажирам.
По решению транспортной прокуратуры “Уральским авиалиниям” нужно будет заплатить штраф за овербукинг.
По сообщению Свердловской транспортной прокуратуры, штраф наложили по результатам проверки по соблюдению требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Проверка была организована после жалоб пассажиров.
Известно о 3 инцидентах, которые связаны с рейсами авиакомпании. Так, в октябре прошлого года пассажирам, которые заранее купили билеты, не хватило мест в самолёте на рейсе Сочи-Екатеринбург. Это случилось из-за того, что воздушное судно было заменено перевозчиком на меньшее, чем было заявлено.
В ходе проверки было выяснено, что подобные случаи были с рейсами Сочи-Уфа и Барнаул-Сочи, которые были в августе и сентябре 2024 года.
За эти нарушения авиакомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает Царьград.
Овербукинг (англ. Overbooking), а также сверхбронирование, перебронирование, перепродажа — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.
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