Уральские авиалинии оштрафовали на несколько тысяч рублей за овербукинг

В самолёте авиакомпании не хватило мест пассажирам.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

По решению транспортной прокуратуры “Уральским авиалиниям” нужно будет заплатить штраф за овербукинг.

По сообщению Свердловской транспортной прокуратуры, штраф наложили по результатам проверки по соблюдению требований воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Проверка была организована после жалоб пассажиров.

Известно о 3 инцидентах, которые связаны с рейсами авиакомпании. Так, в октябре прошлого года пассажирам, которые заранее купили билеты, не хватило мест в самолёте на рейсе Сочи-Екатеринбург. Это случилось из-за того, что воздушное судно было заменено перевозчиком на меньшее, чем было заявлено.

В ходе проверки было выяснено, что подобные случаи были с рейсами Сочи-Уфа и Барнаул-Сочи, которые были в августе и сентябре 2024 года.

За эти нарушения авиакомпанию оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает Царьград.

Уточнения

Овербукинг (англ. Overbooking), а также сверхбронирование, перебронирование, перепродажа — стратегия сбыта товаров (услуг), при которой поставщик товаров (услуг) принимает на себя больше обязательств по поставке товара (предоставлению услуг), чем может выполнить, в расчете на то, что не все из взятых обязательств действительно придется выполнять.

