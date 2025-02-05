Погода в Анталье и Стамбуле изменится: когда придут холода и что ждать туристам

На средиземноморском побережье Турции установилась тёплая погода, но уже к 6 февраля ожидается похолодание. В дневные часы температура в Анталье не поднимется выше +12...+13 градусов, а ночью может опуститься до +5. Кроме того, синоптики предупреждают о порывах ветра до 15 м/с.

Фото: Wikimedia Commons by Gunnar Bach Pedersen is licensed under Public domain Айя-София в снегу

Такие колебания температуры перед наступлением весны — обычное явление для региона. Жители и туристы привыкли к тому, что зима может напоследок напомнить о себе перед окончательным приходом тепла.

В столице страны, Стамбуле, уже воцарилась настоящая зимняя погода. Снег и дожди прогнозируются до 12–13 февраля, а температура воздуха не превысит +6 градусов. Ветер здесь также будет довольно сильным, с порывами до 14 м/с. Местным жителям и гостям города рекомендуется тепло одеваться и быть готовыми к капризам погоды.