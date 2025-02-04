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Кому положена бесплатная путевка в санаторий и как ее получить в Подмосковье

3:37
Туризм

Бесплатное лечение в санаториях, известное еще со времен Советского Союза, все еще доступно. Большинство россиян имеют возможность улучшить свое здоровье, хотя получить путевку стало чуть сложнее. В условиях капитализма ресурсы для бесплатного обеспечения ограничены, и желающих намного больше, чем доступных путевок.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Многие люди даже не рассматривают возможность воспользоваться санаторно-курортным лечением в наши дни, а кто-то даже не знает о таком варианте. В результате количество поданных заявок значительно ниже потенциального. Тем не менее, при соблюдении определенных условий, получить такую путевку вполне реально.

Право на бесплатные путевки имеют как федеральные, так и региональные льготные категории граждан, включая инвалидов и детей-инвалидов, которые могут ехать с сопровождающими. По данным 2023 года, на региональном портале было зарегистрировано около 57 тысяч заявок на путевки из Московской области. В прошлом году услугами портала "Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками" воспользовались более 68 тысяч человек, сообщают "Вести Подмосковья".

Существует ошибочное мнение о том, что путевку в санаторий может получить лишь очень больной человек. На самом деле, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) получить путевку могут многие. Список показаний для лечения довольно обширен как для взрослых, так и для детей.

Существует два способа получить бесплатную путевку. Первый — через ОМС, второй — через Социальный фонд. Согласно программе ОМС, путевки могут получить пациенты, у которых в медицинской истории имеются показания к санаторно-курортному лечению и реабилитации. В первую очередь на такую поддержку могут рассчитывать льготные категории граждан, включая детей с инвалидностью, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов первой и второй групп.

Путь к бесплатной путевке по ОМС начинается с посещения участкового терапевта. Врач на основании имеющихся заболеваний пациента может назначить обследование, установить диагноз и в итоге дать заключение, которое будет служить рекомендацией к санаторно-курортному лечению.

После этого дело пациента рассматривается врачебной комиссией. Необходимо представить полный пакет документов, включая направление от лечащего врача, выписки, копии паспорта и медицинского полиса, а также результаты анализов, электрокардиограммы и флюорографии.

Документы будут проверяться в течение двадцати дней с момента подачи. Если решение будет положительным, выдаст справку, которая позволит оформить путевку.

Бесплатные путевки по программе ОМС доступны в одном из восьмисот санаториев по всей стране. В числе этих учреждений есть и здравницы в Крыму — Феодосия, Евпатория, Саки, Партенит и другие — всего около десяти санаториев.

Для получения путевки льготникам также необходимо сначала получить справку на санаторно-курортное лечение у терапевта, а затем подать заявление в отделение бывшего ФСС, в многофункциональный центр или через портал Госуслуг. К заявлению прикладываются копии паспорта и справка от терапевта.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области), часть органов административной власти области расположена в Красногорске.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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