Вся правда про буррито, сомбреро и текилу — россиянин развенчал мифы о Мексике

Российский путешественник посетил Мексику и развенчал распространенные стереотипы об этой стране.
До поездки у мужчины и его девушки было всего три ассоциации с Мексикой: буррито, сомбреро и текила. Однако на месте они выяснили, что буррито — это скорее туристический фастфуд, а настоящая мексиканская кухня включает в себя такие блюда, как тако, тамале и энчиладас.
Кроме того, путешественник не встретил ни одного местного жителя в сомбреро. Он пояснил, что это всего лишь сувенир для туристов, тогда как в повседневной жизни мексиканцы предпочитают бейсболки и ковбойские шляпы, особенно в сельской местности.
Что касается алкоголя, россиянин подтвердил, что текила действительно популярна, но не является единственным напитком. В разных регионах страны есть свои традиционные спиртные напитки — мескаль, пульке и даже вино.
"Но больше всего мексиканцы любят пиво — оно дешевле и его можно выпить больше, чем текилы", — заключил блогер. В блоге "#делайчёхочешь" он поделился неожиданными открытиями, которые изменили его представления о мексиканской культуре.
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