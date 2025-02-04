Вся правда про буррито, сомбреро и текилу — россиянин развенчал мифы о Мексике

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник посетил Мексику и развенчал распространенные стереотипы об этой стране.

Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info Мексика

До поездки у мужчины и его девушки было всего три ассоциации с Мексикой: буррито, сомбреро и текила. Однако на месте они выяснили, что буррито — это скорее туристический фастфуд, а настоящая мексиканская кухня включает в себя такие блюда, как тако, тамале и энчиладас.

Кроме того, путешественник не встретил ни одного местного жителя в сомбреро. Он пояснил, что это всего лишь сувенир для туристов, тогда как в повседневной жизни мексиканцы предпочитают бейсболки и ковбойские шляпы, особенно в сельской местности.

Что касается алкоголя, россиянин подтвердил, что текила действительно популярна, но не является единственным напитком. В разных регионах страны есть свои традиционные спиртные напитки — мескаль, пульке и даже вино.

"Но больше всего мексиканцы любят пиво — оно дешевле и его можно выпить больше, чем текилы", — заключил блогер. В блоге "#делайчёхочешь" он поделился неожиданными открытиями, которые изменили его представления о мексиканской культуре.

Уточнения

Миф употребляется значении "вымысел".

