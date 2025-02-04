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Эгейское море не утихает — более 200 подземных толчков у берегов Греции

1:26
Туризм

За последние двое суток в районе Кикладских островов в Эгейском море произошло свыше 200 подземных толчков магнитудой до 4.5.

Ано Долиана, Аркадия, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ано Долиана, Аркадия, Греция

Согласно данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), 2 февраля в 10 километрах под водой зафиксировано землетрясение магнитудой 4.5. В течение следующих 48 часов в этом районе последовала серия афтершоков.

Сейсмологи отмечают рост активности в районе острова Санторини, однако официальные источники подчеркивают, что землетрясения не связаны с местным вулканом.

На фоне сейсмической угрозы премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел экстренное совещание. Власти приняли меры предосторожности: на четырех островах приостановлена работа школ и отменены все массовые мероприятия. Жителям рекомендовано укрепить конструкции зданий, слить воду из бассейнов, избегать опасных маршрутов и быть готовыми к возможной эвакуации из прибрежных зон при усилении подземных толчков, сообщает издание Haberler.

В пострадавшем регионе задействованы спасательные команды с дронами и вертолетами. На островах Санторини, Аморгос и Иос организованы мобильные медицинские пункты.

Уточнения

Афтершо́к повторный толчок, — толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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