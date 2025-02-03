Как улететь на Красное море за 25 тысяч рублей

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В системах онлайн-бронирования появились недорогие авиабилеты из Москвы в Египет на ближайшие даты.

Фото: Wikimedia Commons by Moritz 2011, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Pegasus Airlines

Самые доступные варианты представлены на чартерных рейсах в Шарм-эль-Шейх.

Например, отправиться на этот курорт Красного моря 4 февраля авиакомпанией AZUR air, а вернуться через 12 дней рейсом AlMasria Universal Airlines можно за 25,1 тыс. рублей.

Чуть дороже — 26,5 тыс. рублей — обойдется перелет в Шарм-эль-Шейх комбинацией чартерных рейсов Red Sea Airlines (туда — 7 февраля) и AlMasria (обратно — 16 февраля). Оба варианта включают провоз багажа.

Билеты в Хургаду оказались дороже: минимальная стоимость на ближайшие даты — от 44 тыс. рублей за перелет туда-обратно на чартерных или регулярных рейсах. Хотя еще несколько дней назад можно было найти билеты за 7,5 тыс. рублей в одну сторону и от 21 тыс. рублей в обе. Вероятно, бюджетные предложения были быстро раскуплены, так как авиакомпании и туроператоры обычно предлагают ограниченное количество мест по сниженным ценам.

Одной из причин снижения стоимости билетов в Египет в первой половине февраля может быть относительно прохладная погода. По прогнозам, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде в ближайшие 10 дней температура днем не превысит 22 градусов, а ночью может опускаться до 14 градусов. Кроме того, в Хургаде 5-6 февраля ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с, передает TourDom.

Уточнения



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



