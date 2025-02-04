Восстановление туризма после экологической катастрофы: реальный пример

Когда происходят крупные экологические катастрофы, последствия могут быть страшными для всей отрасли.
Например, в 2011 году в Новой Зеландии разлив нефти у пляжей Тауранги повлиял на туризм и стал причиной краткосрочного, но ощутимого падения потока туристов.
Природа этой страны всегда была связана с её брендом, и загрязнение воды могло серьёзно подорвать её репутацию как чистого туристического направления.
После происшествия поток туристов в регион сократился на 25-30%. Это привело к падению доходов местного бизнеса на 20-40% в первый год.
Потери всей туристической индустрии оценивались в 100 миллионов новозеландских долларов (около 70 миллионов долларов США).
Однако власти не теряли времени и сразу начали действовать. Быстро начались работы по ликвидации последствий, а подробные отчёты о процессе очистки публиковались в СМИ.
Это помогло вернуть доверие туристов, особенно из Австралии, и в следующем сезоне наблюдался рост потока туристов.
Новый взгляд на ситуацию был подан с участием местных жителей и волонтёров. За время кризиса более 8000 человек вложили 24 тысячи часов в работы по очистке. Слаженные действия включали в себя:
В процессе ликвидации последствий волонтёры ловили животных, спасая их от попадания в загрязнённую воду.
Например, для пингвинов вязали специальные свитера, чтобы они не замерзли и не съели токсичные вещества. К счастью, из спасённых животных 95% выжили.
Природа постепенно восстанавливалась, и к 2020 году экосистема снова процветала. Дайверы отмечали, что подводный мир стал ещё более живым и разнообразным.
Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand, маори Aotearoa) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия.
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