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Восстановление туризма после экологической катастрофы: реальный пример

2:20
Туризм

Когда происходят крупные экологические катастрофы, последствия могут быть страшными для всей отрасли.

очистка пляжа от разлива нефти
Фото: Wikimedia Commons by Gore Lamar, U.S. Fish and Wildlife Service
очистка пляжа от разлива нефти

Например, в 2011 году в Новой Зеландии разлив нефти у пляжей Тауранги повлиял на туризм и стал причиной краткосрочного, но ощутимого падения потока туристов.

Природа этой страны всегда была связана с её брендом, и загрязнение воды могло серьёзно подорвать её репутацию как чистого туристического направления.

Что случилось в Новой Зеландии после разлива нефти?

После происшествия поток туристов в регион сократился на 25-30%. Это привело к падению доходов местного бизнеса на 20-40% в первый год.

Потери всей туристической индустрии оценивались в 100 миллионов новозеландских долларов (около 70 миллионов долларов США).

Однако власти не теряли времени и сразу начали действовать. Быстро начались работы по ликвидации последствий, а подробные отчёты о процессе очистки публиковались в СМИ.

Это помогло вернуть доверие туристов, особенно из Австралии, и в следующем сезоне наблюдался рост потока туристов.

Как волонтёры помогли восстановлению природы?

Новый взгляд на ситуацию был подан с участием местных жителей и волонтёров. За время кризиса более 8000 человек вложили 24 тысячи часов в работы по очистке. Слаженные действия включали в себя:

  • 40 рабочих групп от корпораций и исследовательских центров;
  • 57 добровольных поставщиков питания;
  • Закупку средств индивидуальной защиты на сумму 350 000 долларов США.

В процессе ликвидации последствий волонтёры ловили животных, спасая их от попадания в загрязнённую воду.

Например, для пингвинов вязали специальные свитера, чтобы они не замерзли и не съели токсичные вещества. К счастью, из спасённых животных 95% выжили.

Восстановление природы: долгий путь к нормализации

Природа постепенно восстанавливалась, и к 2020 году экосистема снова процветала. Дайверы отмечали, что подводный мир стал ещё более живым и разнообразным.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand, маори Aotearoa) — государство в Полинезии. Столица — Веллингтон. Государственные языки — английский, маори и новозеландский жестовый язык. Унитарное государство, конституционная монархия. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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