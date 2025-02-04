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Пепельницы в самолётах — не пережиток прошлого: вот зачем они нужны даже сегодня

2:06
Туризм

Когда-то курение в самолётах было нормой, но теперь это пережиток прошлого. Сегодня запрещено курить на борту, однако пепельницы, по иронии, до сих пор остаются. И если вы думаете, что это просто реликт, то поспешим разочаровать: они всё ещё имеют практическое значение.

На борту самолёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
На борту самолёта

Как объясняет Федеральное управление гражданской авиации, пепельница в туалете — это не просто остаток старых привычек.

Она необходима как элемент безопасности: если кто-то всё-таки решит нарушить запрет и закурит, важно иметь безопасное место для утилизации сигареты, чтобы избежать возможного возгорания.

Представьте, что окурок выбрасывают в мусорное ведро с бумажными полотенцами — последствия могут быть катастрофическими.

Почему курение в самолёте так опасно?

Сама по себе угроза от курения очевидна: болезни лёгких, сердца, рак. Но на борту самолёта проблемы усугубляются. Курильщики не могут просто выйти на улицу или открыть окно, чтобы проветриться, как в обычной жизни.

А в закрытом помещении это становится невыносимым для других пассажиров. Даже вейперы не спасены: хоть электронные сигареты и считаются менее опасными, запах от них — не лучше, чем от обычных сигарет.

Курение — это не просто вред для здоровья

Самая серьёзная угроза, конечно, пожар. Пассажиры, нарушающие запрет на курение, рискуют не только своим здоровьем, но и безопасностью всех на борту.

В 2021 году пассажир одного из рейсов столкнулся с огромным штрафом — 16 700 долларов — за курение и вейпинг в туалете самолёта. Такие нарушения могут привести не только к штрафам, но и серьёзным последствиям для всех пассажиров.

Пепельницы на борту — вещь, от которой никто не ожидает опасности.

Так что не стоит недооценивать даже самые маленькие предметы на борту. Иногда они имеют намного большее значение, чем кажется на первый взгляд.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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