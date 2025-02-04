Пепельницы в самолётах — не пережиток прошлого: вот зачем они нужны даже сегодня

Когда-то курение в самолётах было нормой, но теперь это пережиток прошлого. Сегодня запрещено курить на борту, однако пепельницы, по иронии, до сих пор остаются. И если вы думаете, что это просто реликт, то поспешим разочаровать: они всё ещё имеют практическое значение.
Как объясняет Федеральное управление гражданской авиации, пепельница в туалете — это не просто остаток старых привычек.
Она необходима как элемент безопасности: если кто-то всё-таки решит нарушить запрет и закурит, важно иметь безопасное место для утилизации сигареты, чтобы избежать возможного возгорания.
Представьте, что окурок выбрасывают в мусорное ведро с бумажными полотенцами — последствия могут быть катастрофическими.
Сама по себе угроза от курения очевидна: болезни лёгких, сердца, рак. Но на борту самолёта проблемы усугубляются. Курильщики не могут просто выйти на улицу или открыть окно, чтобы проветриться, как в обычной жизни.
А в закрытом помещении это становится невыносимым для других пассажиров. Даже вейперы не спасены: хоть электронные сигареты и считаются менее опасными, запах от них — не лучше, чем от обычных сигарет.
Самая серьёзная угроза, конечно, пожар. Пассажиры, нарушающие запрет на курение, рискуют не только своим здоровьем, но и безопасностью всех на борту.
В 2021 году пассажир одного из рейсов столкнулся с огромным штрафом — 16 700 долларов — за курение и вейпинг в туалете самолёта. Такие нарушения могут привести не только к штрафам, но и серьёзным последствиям для всех пассажиров.
Так что не стоит недооценивать даже самые маленькие предметы на борту. Иногда они имеют намного большее значение, чем кажется на первый взгляд.
Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.
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