Этот маленький предмет может спасти вас от воров: проверьте, есть ли он у вас

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Туризм

Каждый путешественник рискует столкнуться с карманниками. В общественном транспорте, на шумных улицах и в туристических местах вор может вытащить кошелёк за секунды. Но можно защитить себя, используя проверенные методы.

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Кошелёк-приманка: хитрый способ обезопасить деньги

Один из нестандартных способов избежать кражи — носить фальшивый кошелёк. Он должен выглядеть правдоподобно: наполните его старыми картами, ненужными купюрами или даже купите специальные наборы с поддельными картами и деньгами.

Такой кошелёк можно держать в заднем кармане или на виду в сумке. Если вор решит его украсть, ваши настоящие ценности останутся в безопасности.

Однако этот метод вызывает споры. Если решите использовать подставной кошелёк, позаботьтесь о том, чтобы он выглядел убедительно. В противном случае злоумышленник может заметить подвох.

Как ещё можно защитить свои вещи?

Помимо кошелька-приманки, есть и другие эффективные методы:

  • Пояс для денег. Храните наличные и документы в специальном поясе под одеждой.
  • Минимум ценных вещей. Не берите в поездку все кредитные карты и крупные суммы.
  • Осторожность в людных местах. Карманники часто работают в транспорте, на рынках и у достопримечательностей.
  • Рюкзак с защитой от краж. Специальные модели имеют скрытые молнии и защиту от разрезов.
  • Дополнительная безопасность в кафе. Закрепляйте сумку ремнём за стул или стол.
  • Внимательность к окружающим. Если видите драку, толпу или уличное шоу, держите вещи под контролем — это может быть отвлекающий манёвр.

Безопасность в путешествии зависит от вашей бдительности. Используйте несколько методов защиты, и шанс стать жертвой кражи значительно снизится.

Уточнения

Кошелёк коше́ль, бума́жник (от ст.-слав. кошель — мягкая продолговатая сумка с затягивающейся горловиной) — небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек, мошна), чаще всего из кожи или ткани, предназначенный для ношения денег. Часто называлось также портмоне (фр. porte-monnaie).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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