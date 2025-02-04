Этот маленький предмет может спасти вас от воров: проверьте, есть ли он у вас

Каждый путешественник рискует столкнуться с карманниками. В общественном транспорте, на шумных улицах и в туристических местах вор может вытащить кошелёк за секунды. Но можно защитить себя, используя проверенные методы.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с кошельком

Кошелёк-приманка: хитрый способ обезопасить деньги

Один из нестандартных способов избежать кражи — носить фальшивый кошелёк. Он должен выглядеть правдоподобно: наполните его старыми картами, ненужными купюрами или даже купите специальные наборы с поддельными картами и деньгами.

Такой кошелёк можно держать в заднем кармане или на виду в сумке. Если вор решит его украсть, ваши настоящие ценности останутся в безопасности.

Однако этот метод вызывает споры. Если решите использовать подставной кошелёк, позаботьтесь о том, чтобы он выглядел убедительно. В противном случае злоумышленник может заметить подвох.

Как ещё можно защитить свои вещи?

Помимо кошелька-приманки, есть и другие эффективные методы:

Пояс для денег. Храните наличные и документы в специальном поясе под одеждой.

Минимум ценных вещей. Не берите в поездку все кредитные карты и крупные суммы.

Осторожность в людных местах. Карманники часто работают в транспорте, на рынках и у достопримечательностей.

Рюкзак с защитой от краж. Специальные модели имеют скрытые молнии и защиту от разрезов.

Дополнительная безопасность в кафе. Закрепляйте сумку ремнём за стул или стол.

Внимательность к окружающим. Если видите драку, толпу или уличное шоу, держите вещи под контролем — это может быть отвлекающий манёвр.

Безопасность в путешествии зависит от вашей бдительности. Используйте несколько методов защиты, и шанс стать жертвой кражи значительно снизится.

Уточнения

Кошелёк коше́ль, бума́жник (от ст.-слав. кошель — мягкая продолговатая сумка с затягивающейся горловиной) — небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек, мошна), чаще всего из кожи или ткани, предназначенный для ношения денег. Часто называлось также портмоне (фр. porte-monnaie).

