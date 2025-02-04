Этот маленький предмет может спасти вас от воров: проверьте, есть ли он у вас

Каждый путешественник рискует столкнуться с карманниками. В общественном транспорте, на шумных улицах и в туристических местах вор может вытащить кошелёк за секунды. Но можно защитить себя, используя проверенные методы.
Один из нестандартных способов избежать кражи — носить фальшивый кошелёк. Он должен выглядеть правдоподобно: наполните его старыми картами, ненужными купюрами или даже купите специальные наборы с поддельными картами и деньгами.
Такой кошелёк можно держать в заднем кармане или на виду в сумке. Если вор решит его украсть, ваши настоящие ценности останутся в безопасности.
Однако этот метод вызывает споры. Если решите использовать подставной кошелёк, позаботьтесь о том, чтобы он выглядел убедительно. В противном случае злоумышленник может заметить подвох.
Помимо кошелька-приманки, есть и другие эффективные методы:
Безопасность в путешествии зависит от вашей бдительности. Используйте несколько методов защиты, и шанс стать жертвой кражи значительно снизится.
Кошелёк коше́ль, бума́жник (от ст.-слав. кошель — мягкая продолговатая сумка с затягивающейся горловиной) — небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек, мошна), чаще всего из кожи или ткани, предназначенный для ношения денег. Часто называлось также портмоне (фр. porte-monnaie).
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